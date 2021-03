Les cours du pétrole, très volatils ces dernières séances, rebondissaient de plus de 5% mercredi, portés par les craintes sur l’approvisionnement d’or noir dues au blocage du canal de Suez et après un état des lieux mitigé des stocks de brut aux Etats-Unis. Vers 16H10 GMT (17H10 à Paris), le baril américain de WTI pour le mois de mai gagnait 5,12% par rapport à la clôture de la veille, à 60,72 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison au même mois valait dans le même temps 63,89 dollars à Londres, en hausse de 5,10%. Les deux contrats, plombés de quelque 6% la veille, ne retrouvaient pas pour autant leurs prix de clôture de lundi. Le pétrole évolue mercredi au rythme des informations sur la durée du blocage du canal de Suez, a expliqué Edward Moya, analyste de Oanda. Les investisseurs « essayent d’évaluer la durée pendant laquelle l’énorme porte-conteneur bloquera l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde », a-t-il souligné, afin de mesurer l’ampleur de la perturbation de l’offre d’or noir en conséquence. C’est l’Ever Given, navire de 400 mètres de longueur battant pavillon panaméen et se rendant de Yantian (Chine) à Rotterdam, qui s’est échoué mardi en travers du canal. Avec une reprise espérée du trafic « plus tard dans la journée ou jeudi », les cours du brut « s’installent à leur sommet » en fin de séance européenne, a constaté M. Moya. Le Brent et le WTI ont également bénéficié de la publication à 14H30 GMT (15H30 à Paris) par l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) des derniers chiffres montrant une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis de 1,9 million de barils. Le coup de pouce est surtout venu de la hausse mesurée des stocks d’essence, de l’ordre de 200.000 barils la semaine passée alors que les analystes attendaient le quintuple, un signal encourageant pour la demande physique.

Articles similaires