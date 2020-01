Cher H, cher Lecteur, tu as tiré le premier, précocement pour hâter peut-être le printemps que nous attendions depuis des lustres. Comme Godot.

J’avais essayé d’entamer d’écrire quelque chose d’original hier tard dans la nuit pour te souhaiter Bonne année…

Mais il faut pour autant ne pas baisser la garde…

Regarde, on vient de rendre sa nationalité à Milan Kundera. Bagatelle dirait le Pepssimiste : on tue sans vergogne, à ciel ouvert des centaines d’enfants palestiniens… Palestiniens, dites-vous ? Il y a matière à voir répliquerait l’Optimissiste qui n’aime guère que l’on coupe un cheveu en quatre…

Regardez comme le preux chevalier de l’Occident timbré défend sans faillir l’Empire du Bien qui ne fait qu’empirer.

En exclusivité, lecteurs obligés, empêchés ou fraîchement libérés : Merci à Trump : 2020 sera une année folle !

Quant aux petits dictateurs arabes ils prennent le chemin des cimetières.

Parmi les premiers, le bon roi, Kabous, l’un des ultimes Fakhamatous… Méconnu, pourtant, il a fait faire à ses sujets des bonds de kangourous dans la modernité…

Un exploit, ma foi. Témoin personnel de sa conquête écologique avant l’heure…

Paix à son âme. Car même les rois bons ou mauvais, c’est selon les dits et controversés journalistes… Les médias et autres généreux robinets ont une petite âme. Si petite que l’on ne l’entend plus palpiter…

Palpitez, palpitez, par pitié, il en restera encore quelque chose. Si ce n’est ne pas être trop optimiste ou Peptisemiste avec un concurrent de la trempe de Trump…. A bon entendeur, salut sage Lecteur !

Articles similaires