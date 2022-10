370 millions d’euros, c’est le montant des pertes du Paris-Saint-Germain pour la saison 2021-2022. Un montant jamais atteint par le champion de France. Et même si la crise sanitaire peut expliquer ce chiffre, d’après L’Equipe c’est surtout à cause des salaires astronomiques de Kylian Mbappé et de Neymar que les finances sont plombées.

En effet, le club a comptabilisé sur l’exercice précédent une bonne partie du nouveau salaire de Kylian Mbappé, soit plusieurs dizaines de millions d’euros, ce qui représente un coût annuel pour le club d’environ 200 millions d’euros par an.

En plus de l’attaquant français, la masse salariale parisienne en 2021-2022 est d’environ 600 M€. Mais ce n’est pas pour autant que le PSG va s’arrêter de dépenser. Car d’après le média Relevo, Paris va tout faire pour recruter İlkay Gündoğan, libre de tout contrat en juin prochain.

Articles similaires