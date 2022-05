À 23 ans et à un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar est clairement à la croisée des chemins. Depuis son final 8 étincelant en Ligue des Champions où il avait notamment réalisé une master class face au Manchester City de Pep Guardiola, le natif de Lyon a connu une lente descente aux enfers. À tel point qu’il a même perdu sa place de titulaire à l’OL au cœur de l’hiver.

Déjà partant l’été dernier, Aouar, malgré un bilan pas si terne que cela cette saison en L1 (6 buts et 4 passes décisives en 36 matches) ne sera pas retenu par les septuples champions de France comme l’avait d’ailleurs avoué Jean-Michel Aulas fin mars.

Reste à savoir où va atterrir le milieu lyonnais. Souvenez-vous, il y a deux saisons, Aouar était annoncé à la Juventus Turin ou bien du côté d’Arsenal juste après son récital en Champions League. Aujourd’hui, les courtisans sont moins nombreux et le prix du joueur en chute libre à un an de la fin de son contrat. Selon nos informations, un club est pour le moment très chaud pour le recruter. Il s’agit du Betis Séville qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur. Du côté du joueur, dont la valeur est estimée à 15 M€, on souhaite se laisser du temps et espérer que de clubs de plus gros calibres vont venir aux nouvelles. Le mercato est long et pourrait apporter son lot de surprises.

Articles similaires