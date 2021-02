Touchés par la situation d’un garçon de 7 ans atteint d’une forme rare de cancer, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina ont décidé de financer le coût de son traitement. Une initiative solidaire révélée par Ivana, la sœur de Georgina, sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo est connu pour ses actions solidaires. Le quintuple Ballon d’Or reverse une partie de ses revenus à des associations caritatives. Et il agit aussi parfois de manière plus ponctuelle. C’est ce qu’il a décidé de faire lorsqu’il a pris connaissance de la situation de Tomas. Ce garçon de 7 ans, originaire de Braga, au nord du Portugal, est atteint de neuroblastome, une forme rare de cancer, qui provient généralement de l’abdomen, de la colonne vertébrale ou des glandes surrénales. Après avoir subi un premier traitement en septembre 2019, Tomas a réussi à guérir. Mais il a fait une rechute en octobre dernier, laissant ses proches démunis face à la situation.

Les soins nécessaires sont particulièrement coûteux dans ce genre de cas et ses parents n’ont pas les moyens de les assumer. Ils ont donc lancé un appel aux dons afin de sauver leur fils, dont la vie était en danger, via un message publié sur les réseaux sociaux. L’histoire du petit Tomas est arrivée jusqu’aux oreilles de Cristiano Ronaldo et de sa compagne Georgina Rodriguez.

Touché par cette situation, le couple star a alors décidé de prendre en charge le nouveau traitement du jeune garçon, qui a été admis à l’hôpital universitaire Vall d’Hebron de Barcelone. C’est Ivana, la sœur de Georgina, qui l’a révélé sur son compte Instagram, en publiant un message de remerciements de la famille de Tomas: « Merci Georgina et Cristiano pour votre aide, votre solidarité et votre grand cœur. Merci infiniment de nous aider à permettre à Tomas d’accéder au traitement.»

