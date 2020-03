Pour le spécialiste pétrolier Noureddine Legheliel, beaucoup d’incertitudes pèsent sur le marché pétrolier. Cette absence de clarté fait qu’aujourd’hui personne, parmi les analystes, ne peut anticiper de façon précise une poursuite ou non de la baisse des prix du pétrole en 2020.

La situation actuelle sur les marchés pétroliers est fort inquiétante avec un prix du baril de pétrole de la mer du Nord, la référence pour l’Algérie, coté à 50,100 dollars, un cours à 44,760 dollars sur le marché pétrolier américain dit WTI, soit un recul de 24% par rapport au cours de fin décembre 2019 sur le marché européen et 21% sur l’année. La question que se posent les observateurs de la scène économique nationale est celle de savoir si cette tendance baissière va se poursuivre au courant de l’année 2020 et donc affecter de manière significative l’économie nationale. Contacté à ce propos, Noureddine Legheliel, spécialiste des marchés pétroliers, ancien analyste à la banque suédoise Carnegie, impute au Coronavirus, à l’instar des autres experts, les raisons de la chute importante des prix du pétrole actuellement. Mais pointe du doigt une autre cause fondamentale, la surévaluation des actions dans les principales Bourses mondiales entraînant une baisse des indices boursiers en particulier du Dow Jones. «Cette baisse des valeurs boursières, notamment pétrolières, au sein du Dow Jones a affecté les prix du pétrole», a souligné Noureddine Legheliel. Pour l’anecdote, ceux qui ont spéculé parmi les acteurs du marché sur une baisse des prix du pétrole ont gagné beaucoup d’argent. Mais les volumes objets de cette spéculation n’étaient pas importants, ajoute-t-il. Pour le spécialiste, la baisse des valeurs boursières a atteint des niveaux exagérés et les prix du pétrole qui frôlent des niveaux planchers font croire à un renversement de tendance. Mais aucun analyste ne peut prédire avec exactitude quand interviendra ce renversement de tendance ni si cette tendance baissière en matière de prix de pétrole va se poursuivre en 2020. «On est dans une période d’hésitation sur la direction que doivent prendre les prix pétroliers en 2020, d’où la difficulté d’anticiper actuellement une hausse ou un effondrement des prix du pétrole en 2020», a-t-il argué.

L’autre incertitude importante est cette propagation du Coronavirus avec ses effets négatifs sur les flux de personnes et de marchandises et la capacité des pays de la planète à endiguer rapidement cette pandémie. L’AIE a prévu à cet effet une baisse de la demande sur le pétrole le premier trimestre 2020, soit selon ses prévisions une diminution d’environ 400 000 barils/jour. A cela s’ajoutent les résultats de la prochaine réunion de l’Opep prévue en mars qui pourrait décider une baisse supplémentaire du plafond de production de l’organisation après sa décision d’une limitation de production de 1,7 million de barils/jour jusqu’à fin mars dont l’incidence espérée serait un renversement de tendance.

Aujourd’hui, il est clair qu’un prix du pétrole à 50 dollars en moyenne sur l’année 2020 affecterait sensiblement l’économie nationale. Cette dépression des prix aura alors un impact sur le niveau de nos réserves de change qui vont sensiblement diminuer, soit baisser davantage que ce que prévoit la Banque d’Algérie, agitant le spectre du FMI, si les prix restent à ce niveau à moyen terme. Il pourrait en outre compromettre la feuille de route ambitieuse du gouvernement Djerad. Sur le plan des recettes en devises, 10 dollars de barils en moins, c’est l’équivalent de 6 milliards de dollars de manque à gagner estime-t-on. Ainsi, il apparaît clairement que la chute des prix du pétrole risque d’aggraver la crise financière que vit le pays. Mais pour Noureddine Legheliel, les principaux maux de l’économie nationale ne se résument pas uniquement à cette dépendance aux fluctuations des prix du prix du pétrole et cette très insuffisante diversification de l’économie nationale, mais également à des

problèmes de gestion, notamment à des difficultés de gouvernance des entreprises publiques obligeant le Trésor public à y injecter annuellement d’importantes ressources financières.

L'autre handicap est la bureaucratie administrative qui freine énormément les initiatives des entrepreneurs et investisseurs nationaux et qui finit par gripper la croissance économique ainsi que la création de richesses et d'emplois dans le pays.