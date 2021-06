Un décret présidentiel portant consécration du 7 juin Journée nationale du livre et de la bibliothèque a été publié au dernier numéro du journal officiel. Par ce décret, le Président de la République décrète que la journée du 7 juin est consacrée « Journée nationale du livre et de la bibliothèque ». Cette journée est célébrée chaque année à travers le territoire national par l’organisation de manifestations et d’activités autour du livre et de la promotion du rôle de la bibliothèque au sein de la société, selon l’article 2 du décret. Ces célébrations consacrent, ainsi, la place de la connaissance et de la culture et leurs corollaires dans l’édification d’un horizon radieux pour les générations. Cette journée commémore l’incendie de la bibliothèque de la faculté centrale à Alger par des criminels de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), le 7 juin 1962, une journée qui a vu des milliers de livres et de manuscrits détruits par les flammes.

Articles similaires