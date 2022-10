PAR INES DALI

Il ne reste plus que quelques heures avant la fin du 6e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) lancé le 25 septembre dernier à travers l’ensemble du territoire national. Les recenseurs munis de leurs tablettes devront donc visiter, aujourd’hui, les dernières habitations programmées à cet effet.

Les premiers résultats de ce recensement général, qui ne seront donnés qu’à titre indicatif, devront être communiqués dans les trois mois ayant suivi la collecte des informations, soit vers le début de l’année 2023. Quant aux résultats définitifs qui, eux, seront plus affinés, en raison de l’étude approfondie devant être menée pour décortiquer les données collectées, il faudra bien plus de temps, soit environ une année, au bout de laquelle seront connues avec plus de précision les différentes rubriques inscrites dans le cadre du 6e RGPH, à l’instar du taux d’occupation des habitations, la nuptialité, l’utilisation des nouvelles technologies par les ménages, etc.

Pour la réussite de cette opération, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés nécessitant une enveloppe financière de 5 milliards de dinars, cela d’autant que le dernier recensement général de la population remonte à la dernière décennie, en 2008. Depuis, la démographie de l’Algérie ainsi que les données sociales ont bien changé, dictant une mise à jour.

La mise en place d’un réseau national de collecte de l’information statistique au niveau local et au niveau national donnera une meilleure visibilité pour le renforcement de la fiabilité des statistiques et des indicateurs socioéconomiques, ce qui permettra d’aller vers «plus d’efficacité et d’efficience à l’action publique et aux réformes à engager», ont souligné plusieurs responsables en charge du 6e RGPH, dans lequel sont impliqués le ministère de la Numérisation et des Statistiques et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

L’objectif escompté à la fin de l’opération du ce recensement général est d’atteindre un taux de couverture d’au moins 95%, selon le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil. C’est ce qui explique que tant de moyens aient été déployés, dont le nombre important du personnel recenseur, avec 53.000 agents à travers le territoire national et 2.000 agents suppléants. Cela outre la mobilisation de 8.000 agents contrôleurs, 84 superviseurs, 2000 formateurs, ainsi que la mise à disposition des recenseurs de 57.000 tablettes électroniques et 12.000 véhicules pour leur transport.

En plus de l’utilisation des tablettes pour la première, et pour une meilleure organisation, c’est la première fois aussi que les citoyens ont été avertis du passage des recenseurs par «un avis de passage» laissé dans leur boite aux lettres, du moins une partie dans les grandes villes et cités, pour que les chefs de famille puissent être présents dans leur habitation et répondre aux questions, et, ainsi, être répertoriés dans le recensement qui a concerné également la population nomade.

Il s’agit de recueillir des informations démographique, sociale, économique pour chaque ménage, à travers l’identification de ses membre, le mariage, la fécondité, la mobilité et migration, l’éducation et scolarité, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, selon les explications des responsables du 6e RGPH, qui ont affirmé que l’opération devait permettre de recenser les personnes aux besoins spécifiques ainsi que les sans-abri. Pour ce qui est de l’habitat, le recensement permettra d’avoir des statistiques fiables sur les constructions à usage d’habitation et les caractéristiques du parc logement dans toutes ses variantes, à savoir les logements occupés et ceux inoccupés, les logements secondaires, sans occulter les logements utilisés dans le cadre de l’exercice d’une profession. L’objectif du RGPH est d’avoir une base de données statistique fiable et des indicateurs socioéconomiques précis. C’est pourquoi il est d’une «importance stratégique» pour les pouvoirs publics du fait qu’il leur permet d’avoir des informations qui seront à même de «refléter fidèlement le degré d’application sur le terrain des réformes engagées par l’Etat à tous les niveaux au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, à l’instar des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030», ont expliqué les responsable en charge de l’opération lors des préparatifs.

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a indiqué, au lancement du 6e RGPH, que ce dernier devrait être «couronné par l’obtention d’une base statistique précise et actualisée» pour permettre «une planification plus efficace des politiques publiques» et «l’élaboration de programmes de développement adaptés aux besoins de la population», de manière à «améliorer le cadre de vie du citoyen, à assurer des services publics de qualité à la hauteur de ses aspirations, et à s’adapter aux mutations socioéconomiques actuelles». <

