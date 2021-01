Cinq jours après avoir résilié son contrat avec l’Olympiakos (Grèce) El Arabi Hilal Soudani a signé à Al-Fateh SC en Arabie saoudite. La durée du contrat serait, selon les premières informations, d’un an et demi.

Certains l’ont annoncé de retour en Croatie chez le Dinamo Zagreb où il avait joué pendant 5 ans entre 2013 et 2018, c’est finalement chez l’actuel 11e de la Saudi Premier League qu’il a atterri. Il y côtoiera son compatriote Sofiane Bendebka.

A 33 ans, le natif de Chlef découvre un nouveau pays après avoir joué au Portugal (Vitória Guimarães), la Croatie (Dinamo Zagreb), l’Angleterre (Notthingham Forest) et la Grèce (Olympiakos).

Il faut savoir que celui qui a fait ses débuts professionnels à l’ASO Chlef a commencé à avoir des problèmes au genou à Notthingham Forest. Depuis, Soudani n’a jamais retrouvé son niveau véritable. Le 10 février 2020, il a eu une rupture des ligaments croisés de laquelle il ne s’en est pas tout à fait remis. Avec l’Olympiakos, il n’a grignoté que 185 minutes championnat, coupe nationale et Ligue des Champions réunis depuis le début de la saison actuelle.



2e meilleur ratio but/match derrière Tasfaout

Persuadé qu’il ne faisait plus partie des plans pérennes de son entraîneur Pedro Martins, il a préféré rompre sa collaboration lors de ce mercato hivernal pour rejoindre un team qui lui permette de jouer plus souvent. Et ce dans l’espoir de retrouver des sensations et éventuellement l’équipe nationale. Le choix de l’Arabie saoudite peut paraître préjudiciable dans ce sens pour l’attaquant aux 23 réalisations en 51 capes avec l’Algérie.

On parle du 6e meilleur de l’histoire des Fennecs avec le 2e meilleur ratio buts/matchs joués (0.45). Il arrive derrière Abdelhafid Tasfaout (36 pions en 80 sélections/0.46) et devant Baghdad Bounedjah (16 buts en 36 apparitions/0.44). On notera aussi que Soudani avait fait le retour dans les plans de Djamel Belmadi pour la date FIFA de novembre 2019. Il avait joué 9 minutes face à la Zambie (5-0) au stade Mustapha Tchaker parvenant à marquer l’un des 5 buts de l’EN dans cette partie. Quatre jours plus tard, il a disputé 17 minutes à Gaborone contre le Botswana (0-1). Compte tenu de la trajectoire, ces deux apparitions risquent d’avoir été les dernières avec la tunique d’El-Khadra. A moins que… M.T.

