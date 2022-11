La Révolution algérienne, déclenchée le 1er Novembre 1954, a fait l’objet de nombreux ouvrages et articles écrits par des historiens algériens, français et internationaux. C’est une Révolution qui a inspiré, et inspire toujours, tant d’autres peuples qui étaient ou qui sont encore sous la domination coloniale.

Par Arezki Ighemat,

Ph.D en économie, Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)



Cette Révolution, qui a eu lieu simultanément dans toute l’Algérie sous forme de guérilla armée contre le colonialisme le plus sauvage de la planète, a été aussi une Révolution diplomatique qui a permis de sortir la « Question algérienne » du cadre bilatéral algéro-français pour la faire connaître sur la scène internationale. Sans ce second volet stratégique, peut-être, je dis bien, peut-être, la Révolution algérienne n’aurait pas abouti et serait encore, aujourd’hui, l’objet de conflits et de débats.

C’était, en effet, un combat de David contre Goliath. Dans ce qui suit, il n’est pas question de raconter cette double révolution armée et diplomatique par une description exhaustive des faits qui s’étaient déroulés pendant ce combat inégal, mais simplement de rappeler quelques-uns des mots qui décrivent ces faits. Chacun de ces mots a déjà fait, ou peut faire, l’objet d’ouvrages et d’articles, un peu à l’instar d’une boîte de Pandore. Ces mots, il faut le souligner, ne sont organisés ni dans l’ordre chronologique dans lequel ces faits se sont déroulés ni dans l’ordre de leur importance.

Ces mots ne sont pas non plus exhaustifs et ne prétendent pas décrire de façon complète tous les faits qui ont constitué la Révolution algérienne. Il s’agit seulement de quelques mots qui rappellent quelques-uns de ces maux et de ceux qui les guérissent.

Le 1er Novembre 1954, par les armes et la diplomatie, le peuple algérien s’est exprimé :



Il faut aussi rappeler que cette Révolution est le fait de tout le peuple algérien et de son Armée de libération nationale, qui est elle-même issue du peuple. Les deux héros qui ont permis, grâce à leur résilience et leur résistance, à notre pays d’être aujourd’hui libre et souverain et à notre peuple d’avoir la tête haute. n

Aimer son pays

Par Arezki Ighemat, Ph.D en économie, Master of Francophone Literature (Purdue University, USA)

Aimer son pays, ce n’est pas dire uniquement ce qu’il a de bon ou ce qu’il fait bien. C’est aussi dire ce qui ne va pas, ses maux, ses souffrances, ses besoins, ses plaintes. C’est aussi dire ce que le peuple et le gouvernement ne font pas de bon, ce qui provoque ses souffrances et ses maux. A l’instar de l’adage qui dit : « qui aime bien châtie bien ». Il ne s’agit pas, loin de là, de punir le pays d’une quelconque manière. Il s’agit de dire ce que le pays fait de bon —gouvernement et peuple inclus—, ce que le pays a de bon dans sa gouvernance et dans son peuple, et ce que son territoire recèle comme bonnes choses.

Aimer son pays, c’est aussi dire ce que le pays —gouvernement et peuple— ne fait pas de bon, ses mauvais choix dans tous les domaines, économie, politique nationale et extérieure, culture, etc. Il ne s’agit pas bien sûr de dire ces maux et ses mauvais choix sans parler des raisons qui ont conduit à leur avènement. Il faut, et c’est un devoir, étayer ces propos par des faits constatés ou des faits historiques avérés.

Aimer son pays, c’est un peu comme aimer son propre enfant. Le féliciter quand il fait des actions profitables à lui-même et à la société. Mais aussi le réprimander quand il prend des directions qui ne sont bonnes ni pour la société (nationale et internationale), ni, en dernier ressort, pour lui-même. Il y avait une époque —notamment du temps des présidents Boumediène et Chadli Bendjedid— où tout ce que le pays construisait ou faisait était vanté comme le plus grand, le plus beau, le plus, le plus… Par exemple, lorsqu’on construisait une usine ou un stade, on disait : « c’est la plus grande ou le plus grand d’Afrique, du Moyen-Orient, ou même du monde ».

Il s’avère cependant, lorsqu’on regarde autour de soi, et qu’on ramène les choses à leur dimension réelle, on découvre que cette usine ou ce stade existent déjà, parfois non loin des frontières du pays et que, par conséquent, l’usine ou le stade n’ont pas la dimension qu’on leur attribue. Il arrive bien sûr que ce dimensionnement soit vrai. Mais ce n’est pas toujours le cas. Ce sentiment qui considère que tout ce qu’on fait est le « plus grand, le plus beau, le plus, le plus…’’, c’est ce que nous appelons la « fakhfakha. C’est, un peu, comme dans la fable de la Fontaine « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ». C’est manquer de réalisme et considérer que son pays est une « île » isolée du reste du monde.

Aimer son pays, ce n’est pas dire des faussetés ou des non-vérités sur lui, son gouvernement et son peuple. C’est « dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité », sans cacher ou nier ce qu’il a de bon et ce qu’il fait de bien, mais c’est aussi dire ce qu’il n’a pas de bon et ce qu’il fait mal, afin d’indiquer là où il doit changer et les réformes qu’il doit entreprendre pour se remettre sur la bonne voie et afin qu’il y ait une cohésion entre le peuple et sa gouvernance et afin qu’ en dernière analyse, le pays évolue dans la bonne direction et prenne sa place, uniquement sa place, mais sa vraie place, reflétant son importance authentique dans le concert des nations. C’est cela aimer son pays. Ce n’est ni la « fakhfakha », ni le dénigrement pour dénigrer ou dégrader.

Aimer son pays, c’est un peu comme dans une pièce de monnaie. C’est connaître parfaitement ses deux faces, les décrire de façon objective et impartiale, dire ce que chaque face a de bon et de pas bon, et l’orienter vers la route qui le conduira à la prospérité et à une bonne santé économique, politique, culturelle, etc.

Aimer son pays, c’est l’aimer avec son cœur, bien entendu, mais aussi avec sa raison, qui conduit parfois, et autant de fois qu’il est nécessaire, à dire : « mon pays doit changer ceci ou cela, sinon il risque un déséquilibre entre ses différentes composantes au niveau national et/ou des tentatives de déstabilisation venant de l’extérieur.

Aimer son pays, c’est l’aider par tous les moyens possibles, surtout en disant « vrai », à se développer sur tous les plans, économique, politique, culturel, environnemental, moral, etc. C’est, bien sûr, l’aider à prospérer au niveau national, mais aussi à le sortir de son isolement et faire que, du village national qu’il est, il ait une place, la meilleure possible, dans le village planétaire que constitue le monde aujourd’hui en raison de la Globalisation.

Aimer son pays, c’est connaître son histoire, toute son histoire, analyser son présent, en tenant compte de toutes ses composantes, et construire son avenir en tenant compte des menaces et des opportunités auxquelles il est confronté. C’est le préparer, non seulement à atteindre une certaine autosuffisance, notamment dans les domaines stratégiques comme la sécurité nationale, alimentaire, etc., mais aussi à contribuer à la paix, la prospérité et à une meilleure santé et stabilité dans le monde.

Aimer son pays, c’est faire que sa population soit heureuse d’y vivre et qu’une partie de cette population ne le quitte pas, volontairement ou forcée, pour aller vivre ailleurs, loin de lui. C’est arriver à ce que son gouvernement et son peuple construisent, ensemble, la main dans la main, dans une collaboration « bottom up » (du bas vers le haut) et « top-down » (du haut vers le bas), les conditions matérielles et immatérielles d’une vie meilleure chez soi. C’est rester soi-même tout en rêvant et en réalisant un meilleur avenir, un meilleur vivre-ensemble au niveau national et international. C’est de contribuer à réaliser l’unité nationale dans toute sa diversité sociale et culturelle.