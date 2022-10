Le 12e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims), prévu du 15 au 20 octobre à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih devra accueillir 13 pays avec l’Allemagne en invité d’honneur et le Danemark qui marque sa première participation à ce festival, a annoncé le commissaire de cette édition, Abdelkader Bouazzara. Après une absence de deux années, due au gel de l’activité culturelle causé par la pandémie du Coronavirus, le Fcims revient dans sa 12e édition, avec des ensembles venant d’Allemagne, Japon, France, Danemark, Autriche, Tunisie, Egypte, Italie, République Tchèque, Syrie, Afrique du Sud, Russie et Soudan, qui devront se succéder six jours durant, dans des répertoires variés de la musique et de l’opéra universels. Au rythme d’une programmation de deux à trois concerts par soir, le 12e Fcims prévoit également des master class, encadrés par des formateurs du Japon, Allemagne, Danemark, Tchéquie, Tunisie, Italie, Soudan, Russie et Syrie. Les étudiants des Ecoles et Instituts régionaux de musique de 17 villes d’Algérie bénéficieront ainsi de formations dans des classes pour Chant, Chef d”Orchestre, Violon, Piano, premier Haubois, Violoncelle et Accordéon. “Les jeunes étudiants, représentant l’avenir de notre cher pays, ont une place prépondérante dans le programme de cette 12e édition qui coïncide avec les célébrations du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale”, a déclaré Abdelkader Bouazzara. Par ailleurs, trois conférences, “+Chahrazed+ de Rimski Korsakov et sa relation publique et cachée avec l’héritage musical algérien”, “Possibilité d’adaptation de la musique traditionnelle à une distribution symphonique (modèle de l’air +Ajku+)” et “Le violon de cérémonie d’Alger” sont également programmées lors du 12e Fcims. La soirée inaugurale du 12e Fcims sera animée par une fusion de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sous la direction -depuis la 11e édition- par Lotfi Saïdi et l’Orchestre symphonique allemand, “L’Arte del Mondo” sous la direction de Ehchardt Werner Karl Christoph. Le 12e Festival culturel international de musique symphonique est organisé en collaboration, entre autres, avec l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda), l’Office national de la Culture et de l’Information (Onci), ainsi que l’apport des différentes ambassades des pays participants.

