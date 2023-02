Vendredi soir, au stade 5 Juillet 1962 (Alger), il y avait comme un parfum de résurrection. La JS Kabylie, qui lutte pour le maintien en championnat d’Algérie, était appelée à se mesurer au WA Casablanca (Maroc) dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions CAF, tournoi que les Marocains avaient remporté la saison écoulée. Comme attendu, les Canaris ont sorti leurs habits de lumière et se sont mis en mode « Afrique » et ça a fait transcender les protégés de Miloud Hamdi.

Par Mohamed Touileb

La hargne et la solidité ont été déterminantes vendredi pour surprendre les Casaouis qui ne s’attendaient peut-être pas à jouer une JSK aussi requinquée et motivée à sortir victorieuse de cette bataille footballistique.



Succès galvanisant

Les camarades de l’excellent Salim Boukhanchouche, qui a réalisé un excellent match dans le milieu de terrain, ont remporté une rencontre capitale dans la course à la qualification. Et on ne peut pas dire qu’ils ont tremblé pour empocher les trois points face à des Wydadis. Ces derniers n’ont cadré aucune frappe tout au long des 90 minutes dans l’antre de Chevalley.

Coachés par Miloud Hamdi, arrivé en janvier, les « Lions du Djurdjura » ont montré beaucoup de rigueur et de la discipline tactique malgré nombreux déchets techniques. « J’ai dit aux joueurs que la victoire n’était pas aussi importante que le fait de retrouver de la confiance et l’esprit d’équipe. Je pense qu’ils ont bien appliqué les consignes et ils ont mérité de gagner ce soir », a déclaré le technicien, qui n’était pas présent sur le banc pour des raisons administratives, après ce retentissant succès.

L’impact psychologique de ce résultat sera très important pour les coéquipiers du capitaine et unique buteur de la rencontre Badreddine Souyad (87’). Ce résultat devrait galvaniser les troupes pour la suite de la saison. Notamment en championnat de Ligue 1 Mobilis où la JSK lutte pour sortir de la zone de turbulences.



Boukhanchouche donne l’exemple

Le club le plus titré en Algérie ouvre la zone rouge et se retrouve à 4 longueurs et un match en retard du premier non-relégable, le Paradou AC (16 points). Mais avant de se relancer dans cette mission sauvetage, il y aura d’abord le 1/32 de finale de la Coupe d’Algérie chez les le SKAF Khemis Meliana à jouer le 24 du mois en cours.

En tout cas, en battant le champion d’Afrique en titre, la mythique équipe algérienne a fait respecter la tradition et prouver qu’il ne ménage pas d’efforts quand il s’agit d’honorer le pays. On parle du club algérien le plus titré au niveau local (22 trophées) et du continent (7 coupes).

De plus, malgré l’euphorie du succès dans une rencontre qui intervenait dans un contexte politique tendu, Boukhanchouche a montré beaucoup de sobriété. « On a gagné contre une grosse équipe. Loin de tout ce qui se dit ici et là, c’était un match fraternel qui est resté dans un cadre de fair-play. Même les joueurs du Wydad ont reconnu qu’on a été supérieurs et qu’on a mérité notre victoire », a déclaré l’ancien « Fennec » du temps de Rabah Madjer. Classe. <