Comme le CR Belouizdad vendredi, la JS Kabylie s’est inclinée hier en déplacement chez l’AS Vita Club (RD Congo) hier pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions CAF. Malgré de nombreuses occasions obtenues, notamment en première période, les Algériens ont été surpris par Lema Mabidi Chikito à la 65e minute. C’était l’unique but de la rencontre.

Malgré ce revers, les «Canaris» restent provisoirement à la 2e place (4 points) devant l’AS Vita Club et le Wydad Casablanca (3 points) qui comptent tous les deux un match en moins. Le Petro de Luanda est leader avec 4 points et une meilleure attaque que la JSK (2 buts) et le même goal-average +0. M.T.

