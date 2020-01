Pas de miracle pour la JS Kabylie en Ligue des Champions CAF. En déplacement chez l’AS Vita Club pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions CAF, les Algériens ont été battus 4 buts à 1. Un sérieux revers qui vient éliminer définitivement les «Canaris» du tournoi principal en Afrique.

Pourtant, Hamroune avait égalisé à la 31e minute en réponse à l’ouverture du score sur penalty de Djuma Shabni (24’). On pensait que la formation de Tizi Ouzou allait reprendre les choses en main contre des Congolais qu’elle avait dominés lors de la première journée en novembre dernier. Mais c’est le contraire qui s’est produit. Au retour des vestiaires, Yannick Bangala a redonné l’avantage aux «Dauphins Noirs» alors que Luzolo Sita (67’) et Fiston Mayele (70’) ont aggravé la marque.

Après cette contreperformance, les «Lions du Djurdjura» disent «adieu» à la messe africaine avant même le déroulement de la 6e journée face à l’Espérance Tunis. Un duel nord-africain qui devient anecdotique. Les Kabyles, sortis en Coupe d’Algérie aussi, n’ont plus que le championnat, où ils sont 3es avec 34 points, pour tenter de chasser le spectre saison blanche. n

