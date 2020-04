A l’instar de la majorité des pays du monde, l’Algérie fait face à une pandémie sans précédent avec détermination et patience. L’optimisme, qui semble de plus en plus exprimé par les officiels et les spécialistes nationaux, incite certes à l’espoir de voir ce cauchemar s’estomper comme il est apparu, c’est-à-dire sans crier gare. Sauf qu’il faudrait rester prudent. Il ne faut guère céder à la tentation de vouloir à tout prix sortir de l’étouffant confinement, ce qui provoquera un relâchement dangereux en cas d’une seconde vague de la pandémie. Certains pays d’Asie en font la dure expérience. La période de dé-confinement s’annonce laborieuse, délicate et le retour à la vie normal plein d’incertitude. La réactivation de la machine presque à l’arrêt de la vie nationale ne sera pas sans difficultés dans un pays où le fonctionnement d’avant la crise n’était déjà pas reluisant. Faudrait-il procéder au test à grande échelle ? Le port du masque sera-t-il obligatoire dans l’espace public ? Des questions légitimes agitent les familles algériennes sur la date de la reprise. Une reprise qui n’est pas exempte de zones d’ombre. Comment reprendront leur fonctionnement des lieux publics, d’habitude points de concentration humaine, comme les écoles et les mosquées, par exemple ? Il se pourrait que désormais certaines habitudes seront appelées à changer de façon irrémédiable. Quelle que soit l’issue et la durée de cette pandémie, qui, on l’espère la plus courte possible, le Covid-19 aura eu l’effet d’un véritable tremblement de terre. Un évènement inédit qui aura poussé des millions de gens à changer leur manière de vivre et à entreprendre des habitudes inimaginables en attendant le bout du tunnel. En cette période de stabilisation de la tendance, l’épisode Covid résonne comme un avertissement à plusieurs niveaux. Nos insuffisances et nos retards ont été rudement ressentis. Un malaise heureusement atténué par nos valeurs comme la solidarité et l’esprit de sacrifice. C’est pour ça qu’il faudrait faire de cette crise sanitaire mondiale une opportunité inespérée, afin d’imposer le véritable changement vers le meilleur. Ce que les Algériens n’ont eu cesse de réclamer.

