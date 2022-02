La nouvelle loi qui a été examinée en réunion du gouvernement, samedi 26 février, devrait avoir un double effet : s’attaquer aux pesanteurs bureaucratiques qui entravent les opérateurs d’entreprise et d’affaires, et contribuer à éliminer les lois toxiques entravant l’investissement étranger, tout en simplifiant les procédures de traitement des dossiers d’investissement. Le texte respire de l’ambition d’améliorer le climat des affaires dans notre pays.

Par Hakim Ould Mohamed

Très attendu par le milieu des investisseurs, l’avant-projet de loi relative à la promotion de l’investissement, modifiant la loi de 2016, a été enfin présenté, samedi, en réunion du gouvernement. «Il a été présenté un avant-projet de loi, modifiant et complétant la loi 16-09 du 03/08/2016, relative à la promotion de l’investissement», lit-on dans un communiqué diffusé par les services du Premier ministère, sanctionnant les travaux de la réunion du gouvernement. Les nouvelles dispositions proposées au titre de l’avant-projet de loi visent à «prendre en charge les insuffisances et les difficultés constatées, entravant l’acte d’investir et la facilitation et la simplification des procédures y afférentes, mais surtout à répondre aux enjeux de la relance de l’investissement productif et à mettre en adéquation le dispositif juridique régissant l’investissement avec l’environnement économique actuel», précise le communiqué, qui souligne que le projet de texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des ministres. En somme, il est question de porter un coup au mammouth bureaucratique qui s’érige en un écueil de taille sur le chemin des investisseurs, une entrave qui se caractérise, essentiellement, par le foisonnement d’organismes de gestion des investisseurs et un chevauchement flagrant des prérogatives et des missions.

Il s’agit ainsi, en un mot, de modifier la loi de 2016, jugée trop rigide pour les investisseurs étant donné qu’elle a consacré la multiplication des organismes chargés de l’enregistrement, du traitement et de la validation des projets d’investissement. En plus de cette pléthore d’institutions chargées de la gestion des investissements, la loi de 2016, qui fait l’objet de modifications examinées, samedi, en réunion du gouvernement, n’avait pas remis en cause les deux handicaps majeurs entravant l’acte d’investir. En effet, alors que la réforme de 2016 devait initialement supprimer la règle du 51/49%, régissant l’investissement étranger en Algérie, celle-ci a juste fait l’objet d’une extirpation du nouveau Code de l’investissement pour retrouver son fondement juridique dans l’article 66 de la Loi de finances 2016. L’autre disposition controversée, à savoir le droit de préemption, maintes fois critiqué aussi bien par les investisseurs étrangers que les opérateurs économiques nationaux, a été, elle aussi, extirpé du Code de l’investissement, sans perdre sa vigueur, puisqu’elle reste applicable et subordonnée à une intervention des ministères de tutelles et/ou du CPE.

Qu’on le veuille ou pas, les deux dispositions, à savoir la règle du 51/49% et le droit de préemption, nées dans la Loi de finances 2009, bien qu’elles soient extirpées du Code de l’investissement de 2016, continuent de faire des ravages dans l’économie, car demeurant appliquées et laissées au bon gré des ministères de tutelle et du Conseil des participations de l’Etat.

Le foisonnement des organismes et des responsabilités, la crise de signature et la lenteur dans la prise en charge des dossiers d’investissement expriment une lourdeur bureaucratique suffocante, à l’heure où les défis qui s’offrent au pays dans cette période post-pandémique consistent à accélérer les investissements pour espérer un retour rapide de la croissance, censée aider à panser les plaies sociales de la crise sanitaire. En plus de cette lourdeur bureaucratique, la nouvelle loi devrait contribuer à éliminer les lois toxiques entravant l’investissement étranger, tout en simplifiant les procédures de traitement des dossiers d’investissement.

Demeure la récurrente et pesante question de la pression fiscale qui attend une réponse claire du gouvernement ; le coût fiscal en Algérie continuant à être l’un des plus élevés de la région. En tout cas, l’Exécutif devrait délibérer rapidement au sujet de la nouvelle loi sur l’investissement, maintenant que celle-ci passe le cap du gouvernement. Jeudi, dans un message lu à Hassi Messaoud par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le Président Tebboune a indiqué que le gouvernement «s’attelle actuellement au parachèvement de la mise en place du cadre juridique permettant de relancer l’investissement, faciliter et simplifier les procédures administratives y afférentes, et ce, en adéquation avec l’environnement économique actuel et les objectifs de promotion de la destination Algérie en matière d’investissements directs étrangers (IDE)».

Il est ainsi clair que le rebond des investissements tant espéré dépend, en partie, d’une réponse claire de l’Exécutif à tous les problèmes juridiques et administratifs entravant l’acte d’entreprendre. <