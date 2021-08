Le feuilleton de l’été chez nos amis anglais pourrait prendre fin rapidement. Tout d’abord, les Citizens sont bien partis pour enrôler Jack Grealish, pour qui ils ont fait une offre d’un peu plus de 115 millions d’euros, qu’Aston Villa est en passe d’accepter. Le milieu de terrain deviendra ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Mais pour combien de temps ? Une fois que le joueur aura quitté les Villans pour rejoindre l’Etihad Stadium, les dirigeants citizens vont s’attaquer sérieusement à Harry Kane, qui deviendra à son tour le joueur le plus onéreux du championnat britannique, puisqu’on évoque des sommes avoisinant les 200 millions d’euros. Mais surtout, le joueur a très envie de rejoindre Pep Guardiola.



Il insistera auprès de Daniel Levy

C’est ce qu’explique le sérieux The Telegraph ce week-end. Au cours de la semaine à venir, l’attaquant des Three Lions discutera avec ses dirigeants pour leur faire savoir qu’il n’a qu’une envie : s’engager avec le champion d’Angleterre. Le buteur de 28 ans fera ainsi savoir à Daniel Levy qu’il veut prendre la poudre d’escampette, même si ce dernier n’a aucune intention de le vendre. Une volonté de départ motivée par l’envie de gagner des titres, ainsi que le transfert à venir de Grealish, dont il est plutôt proche.

Les deux clubs vont donc devoir s’entendre assez rapidement, alors que les Citizens eux risquent de devoir se séparer d’un ou deux joueurs pour financer ces deux transferts XXL. Mais qu’on se le dise, l’argent coule à flot en Angleterre…

