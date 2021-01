L’Académie uruguayenne des lettres a pris la défense d’Edinson Cavani. Elle a qualifié la suspension de trois matches de l’attaquant uruguayen de Manchester United pour racisme présumé d’exemple de manque de « connaissances culturelles et linguistiques » du football anglais.

L’Uruguayen de 33 ans a utilisé le mot «negrito» dans un post Instagram après la victoire contre Southampton (3-2) le 29 novembre, avant de le retirer et de s’excuser. Il a dit qu’il s’agissait d’une expression d’affection à un ami. La FA avait ouvert une enquête le 30 novembre. Jeudi, la FA a déclaré que le commentaire était « inapproprié et a jeté le discrédit sur le jeu », et a condamné Cavani à une amende de 100 000 livres (112 150 euros). Elle lui a aussi ordonné de suivre une « éducation en face à face » dans le cadre de sa sanction. L’Académie, une association dédiée à la protection et à la promotion de la langue espagnole utilisée en Uruguay, a déclaré qu’elle « rejetait énergiquement la sanction. Les mots faisant référence à la couleur de la peau, au poids et à d’autres caractéristiques physiques sont souvent utilisés entre amis et relations en Amérique latine (…). Dans ce contexte, ils sont des expressions de tendresse et sont souvent utilisés indépendamment de l’apparence du sujet.»



« Mon cœur est en paix »

«Dans le contexte où il a été rédigé, la seule valeur qui peut être donnée à negrito – et en particulier à cause de son usage minuscule – est affectueusement. Les mots faisant référence à la couleur de la peau, au poids et à d’autres caractéristiques physiques sont souvent utilisés entre amis et relations en Amérique latine, en particulier dans le diminutif.

Dans ce contexte, ils sont des expressions de tendresse et sont souvent utilisés indépendamment de l’apparence du sujet », a déclaré l’académie. Manchester United a déclaré qu’Edinson Cavani avait choisi de ne pas contester l’accusation par respect pour la FA et la « lutte contre le racisme dans le football ». «Mon cœur est en paix car je sais que je me suis toujours exprimé avec affection selon ma culture et mon mode de vie», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

