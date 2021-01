On commençait à se faire du souci pour lui. Baghdad Bounedjah manquait cruellement d’efficacité depuis un moment. Cependant, ces derniers temps, on a pu remarquer qu’il a pu retrouver son instinct de finisseur hors pair. Depuis le début de 2021, il a compilé 9 réalisations et 3 passes décisives en 3 rencontres. Des temps de passages affolants qui nous rappellent certainement l’attaquant qui avait inscrit plus de buts que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au terme de l’année civile 2018. Toute proportion gardée bien évidemment, mais faculté supranormale à faire mouche et justement à considérer.

Un triplé contre Al-Duhail, concurrent direct dans course au titre, pour aider les siens à compte 11 longueurs d’écart devant et certifier qu’il ne marque pas seulement face aux « petits » adversaire. Bounedjah a aussi confirmé la tendance qui indique qu’il a débuté l’année 2021 sur les chapeaux de roues. L’ex- sociétaire de l’USM El-Harrach et l’ES Sahel est tout simplement inextinguible depuis le 02 janvier dernier.

Pour l’addition des performances, il a claqué 15 buts après 12 matchs disputés pour pointer en tête du classement des buteurs. Dans les détails c’est un doublé et une offrande lors du carton (5-0) d’Al Sadd face Al-Kharitiyath, un quadruplé et 3 passes décisive lors de la valise passée à Al-Sailiya SC et un triplé pour faire renverser Al-Duhail SC (3-1) concurrent direct pour le titre, telle était sa copie clinquante.



157 buts en 134 matchs, une machine à scorer

Ce ratio se rapproche de manière considérable de celui de 2018 quand l’Algérien avait terminé avec 59 pions en… 40 rencontres club (52) et sélection (7) réunis. Il avait fait mieux que Lionel Messi (51 unités en 54 matchs) et Cristiano Ronaldo (49 banderilles en 53 apparitions) sur l’année civile. Certes, le niveau des compétitions n’est pas le même car la « Pulga » et « CR7 » jouent dans les 5 grands championnats. Mais le « Fennec » avait joué beaucoup de matchs en moins. C’est pour expliquer que ses facultés de finisseurs étaient bien au-delà de la normale. Mais on n’a jamais pu voir ce que ça donnerait contre des adversaires européens.

Pour cette année 2021, celui qui a fait mouche à 157 reprises pour 42 « assists » en 134 rencontres avec le maillot d’Al Sadd semble, plus que jamais, reparti du bon pied. Un réveil qui ne peut que rassurer l’avant-centre mais aussi le sélectionneur Djamel Belmadi. D’autant plus que le natif d’Oran semblait en nette perte de vitesse depuis la Coupe d’Afrique des nations 2019 remportée par l’Algérie durant laquelle il n’avait trouvé la faille que par deux fois. Une sur penalty et une autre pour signer la deuxième consécration algérienne à e niveau après celle de 2019.



Le concurrence avec Delort l’aurait stimulé

Deux réalisations qui n’avaient rien de « fou ». Un tir depuis le point des 9m50 et une frappe à la trajectoire bizarre qui semblait tomber du ciel pour tromper le portier sénégalais en finale. Pour illustrer le manque d’efficacité, Bounedjah est resté muet 8 fois sur les 12 dernières sélections. Il a désormais de fortes chances de faire oublier cette « méforme » avec un réveil qui coïncide avec l’excellente forme affichée par Andy Delort, son concurrent dans le compartiment offensif. Ce dernier avait marqué lors de la dernière sortie avec les Verts au Zimbabwe. Le Montpelliérain affiche d’excellentes stat’ avec les Héraultais: 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 Uber Eats.

Certes, les deux profils sont différents mais le rôle reste le même : marquer. Avoir deux éléments de cette productivité offensive ne peut que soulager Belmadi à l’approche d’échéances importantes. Aussi, il y a Islam Slimani qui va signer à l’Olympique lyonnais dans l’espoir de rééditer ses exploits accomplis lors de son passage à l’AS Monaco (9 buts et 8 passes D) la saison passée. Si ce trio crache le feu, affronter les Guerriers du Désert risque de devenir infernal pour les adversaires. C’est tout le mal qu’on souhaite. Surtout pour se frayer un chemin vers le Qatar où se tiendra la prochaine Coupe du Monde en 2022. Un pays que Bounedjah connaît très bien et il pourrait montrer la voie à ses compatriotes.