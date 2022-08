Hier, le Stade Brestois 29 est parti l’emporter 3 buts à 1 chez le SCO Angers à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Youcef Belaïli a particulièrement brillé en délivrant deux passes décisives sur corner. Si Jérémy Le Douaron a mis deux buts des Bretons, le club veut signer un avant-centre d’expérience. Et c’est l’Algérien Islam Slimani (34 ans) qui devrait être engagé incessamment. Devant, la collaboration Belaïli-Slimani fait déjà rêver.

Par Mohamed Touileb

Slimani veut rester en Europe. Pour cela, il est prêt à faire de sérieuses concessions. Tous les indices laissent prévoir un retour en Ligue 1 Uber Eats (France). Sa nouvelle escale devrait être le Stade Brestois 29 avec lequel il serait tombé d’accord. Il ne reste que des petits détails à régler avant qu’il n’acte son engagement chez les Finistériens.



Concessions salariales

Ainsi, Haris Belkebla, Youcef Belaïli et Islam Slimani devraient jouer ensemble en club. Les Brestois cherchaient un avant-centre et ils ont trouvé en le buteur historique de l’équipe nationale le renfort et le profil idéal. L’intérêt des Bretons était sérieux même s’ils n’avaient, dans un premier temps, pas franchement les moyens financiers pour satisfaire les exigences salariales habituelles de « SuperSlim ». En outre, ils ne pouvaient pas verser une éventuelle indemnité de transfert pour le Sporting CP.

Pour lever ces obstacles, le Dz a décidé de revoir sa mensualité à la baisse. Aussi, le team lisboète aurait renoncé à vendre sa licence pour le laisser partir en transfert libre. Par ailleurs, même si l’OGC Nice était entré dans la danse pour s’attacher ses services, l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais a opté pour une équipe où il aurait un maximum de temps de jeu.



Il suit le conseil de Belmadiet son instinct

Il prend les conseils de Djamel Belmadi qui avait noté, le 30 mai dernier, que « cet été sera important pour nos joueurs, qui devront prendre les bonnes décisions pour être plus compétitifs l’année prochaine ». En effet, chez les Niçois, c’est assez dense dans le compartiment offensif avec Gouiri, Dolberg et Delort. En plus de vouloir rester en Europe, Slimani compte bien être compétitif pour durer encore avec l’équipe nationale. Surtout qu’il envisage de jouer au moins jusqu’à la CAN-2023. En termes de gestion de carrière et d’ambition, difficile d’être plus exemplaire. Et il se donne les moyens de son ambition puisqu’il avait assuré que « malgré mes 33 ans, je me sens toujours capable d’apporter un plus à l’équipe nationale. L’âge n’est finalement qu’un chiffre, comme en témoignent certains joueurs qui dépassent les 40 ans et qui continuent à évoluer au plus haut niveau, et dans les plus grands championnats du monde. En tout cas, personnellement, je ne songe pas encore à arrêter ». Le fait d’insister pour rester en Europe vient conforter sa conception. Autrement, il serait parti jouer dans le Golfe s’il pensait à la retraite. n