L’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, a tenu à rassurer hier sur son état de santé, au lendemain du choc aérien avec le portier égyptien Mohamed El-Shenawy, lors du match face à l’Egypte (1-1), disputé au stade Al-Janoub d’Al-Wakrah, comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa, qui se déroule au Qatar (30 novembre – 18 décembre).

«Dieu merci, je me sens beaucoup mieux. En football, tout peut nous arriver. HamdouAllah, je vais bien, je rassure les supporters de l’équipe nationale sur mon état de santé», a indiqué le sociétaire d’Al-Sadd (Qatar), dans un entretien accordé à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne (FAF).

Victime d’une commotion cérébrale suite à un choc avec le portier égyptien, l’attaquant algérien a dû laisser ses coéquipiers à la mi-temps. «J’ai passé hier soir les différents examens médicaux et le scanner, tout est normal, il n’y a aucune anomalie. C’était un choc violent avec le gardien égyptien, qu’il n’avait pas l’intention de me faire mal. Je me sens désormais prêt à 90% pour tenir ma

place samedi face au Maroc en quarts de finale».

Retour à l’entraînement aujourd’hui

Avant d’enchaîner : «Maintenant, je suis en contact permanent avec le médecin de la sélection. Je vais me reposer ce mercredi, en reprendre l’entraînement jeudi». Le natif d’Oran est revenu sur le match face à l’Egypte, à l’issue duquel l’Algérie a cédé la première place du groupe, au terme du classement du «Fair-play» (nombre des cartons jaunes et rouges).

«Le match a été difficile et intense. Nous avons réalisé une excellente première période face à une solide équipe égyptienne, nous aurions pu tuer le match, mais ça n’a pas été le cas. Sur le plan personnel, j’ai joué une belle première mi-temps, en empêchant notamment, en compagnie de Youcef Belaïli, les défenseurs égyptiens à remonter le ballon. Après la pause, nous avons reculé d’un cran. Si j’étais sur le terrain, le match aurait probablement pris une autre tournure», a-t-il conclu. En terminant deuxième du groupe D, l’Algérie rencontrera en quarts de finale le Maroc, samedi au stade Al-Thumama (20h00), alors que l’Egypte croisera le fer même jour, avec la Jordanie, au stade Al-Janoub (16h00). n

