Ce n’était qu’une question de temps. Islam Slimani, qui était à une longueur d’égaler le record vieux de 19 ans d’Abdelhafid Tasfaout, a fini par effacer la référence (36 buts). Le numéro 13 des Verts s’intronise buteur historique de l’EN avec 37 réalisations. Une performance remarquable qu’on va détailler en chiffres.

En tout, il aura fallu 116 mois à Slimani pour atteindre la barre mythique placée par Tasfaout. C’est le temps pour honorer 75 apparitions avec le maillot de l’Algérie contre 86 pour le lutin d’Oran. Ce dernier a eu une carrière internationale d’une durée de 134 mois. A partir de là, le ratio ne peut qu’être favorable à SuperSlim qui compte une moyenne de 0.49 but/match. Pour sa part Tasfaout tournait à un régime, non moins impressionnant, de 0.41 but/match. C’était à une époque (il faut le préciser) où l’EN ne tournait ne jouissait pas de la même abondance offensive.



Présent dans les matchs à enjeu

Par ailleurs, dans le détail, Slimani a marqué 31 de ses 37 pions en match officiel contre 28 pour Tasfaout. Pour pousser l’analyse plus loin, on précisera que le premier nommé a trouvé la faille 4 fois en 4 CAN (12 rencontres) alors que le second a fait mouche 2 fois seulement en 11 rencontres dans la messe Africaine. Concernant les phases finales d’un tournoi, Slimani est le seul à disputer une Coupe du Monde (2014).

En effet, il a inscrit 2 banderilles : 1 contre la Corée du Sud (victoire 4-2) et 1 face à la Russie (1-1) synonyme de qualification pour le second tour. En amical, C’est 6 buts pour le premier nommé et 8 pour le second. En termes de « crucialité », la balance penche en faveur du sociétaire de l’Olympique Lyonnais.

Pour revenir aux éliminatoires des compétitions majeures, Slimani a fait trembler les filets 10 fois dans les éliminatoires de la CAN contre 19 pour Tasfaout.

Ce n’est pas le seul domaine dans lequel l’Oranais dépasse l’Algérois puisque celui qui a évolué à l’AJ Auxerre fut auteur d’un triplé que son compatriote n’a jamais signé. Cependant, Slimani a compilé 8 doublés contre 7 pour son prédécesseur aux commandes du tableau des goleadors. Il a aussi un quadruplé dans son CV mais pas Tasfaout.

Le trône de Drogba menacé

Pour revenir aux campagnes de qualification, dans celle du Mondial, Slimani a envoyé la balle au fond de la cage à 15 reprises au moment où Abdelhafid ne totalise que 7 unités dans ce challenge. La moisson de Slimani le place dans un Top 5 de légende dominé par Didier Drogba (18 unités). L’Ivoirien est suivi par Eto’o et Dagano (17 buts) ainsi qu’Adebayor (16 buts).

L’Algérien est clairement avec du beau monde. En outre, il dispose de 3 autres rencontres pour tenter de grappiller des places et dominer ce ranking prestigieux. Enfin, une dernière anecdote : Slimani recense 21 sélections à son tableau de chasse. Parallèlement, Tasfaout a collectionné 20 victimes différentes.

