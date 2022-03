En tant que «Guerrier du désert», il était en mission. Elle consistait à planter au moins un pion à la moindre occasion. De cette tâche, il s’est acquitté parfaitement. Islam Slimani a marqué Cameroun–Algérie de son empreinte en inscrivant la seule réalisation de la partie. En plus de mettre l’EN en bonne posture pour la qualification, elle lui permet d’entrer encore plus dans l’histoire du football national et continental. Slimani est déjà une légende.

Par Mohamed Touileb

Ce qui a toujours fait sa force, c’est qu’il met le collectif avant ses chiffres personnels. Et cela a probablement contribué à ce qu’il accomplisse des choses grandioses sans forcer. Islam Slimani est un avant-centre de première catégorie. Et il ne cesse de le prouver.



Il égale Eto’o sous ses yeux

Au moment où Djamel Belmadi s’est vu contraint de se passer de Baghdad Bounedjah, qui était pendant longtemps son fer de lance numéro 1, Slimani a répondu présent. Et de quelle manière ! «Pour moi, l’équipe nationale passe avant tout et la qualification au Mondial est prioritaire», a dit le meilleur buteur algérien de l’histoire. «Battre le record du Drogba et Eto’o ce n’est pas un but pour moi, mais si je le fais, pourquoi pas ?», a-t-il déclaré après la qualification de l’EN au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Vendredi, il ajoutait une nouvelle unité à son compteur personnel dans la campagne qualificative en Coupe du monde. Sa 17e toutes phases de qualifications réunies. Et ça le met à une seule longueur du mythique Didier Drogba, qui a fait trembler les filets à 18 reprises dans la course au Mondial avec la Côte d’Ivoire. Aussi, il est désormais à hauteur du non moins talentueux et iconique Samuel Eto’o (17 réalisations) avec le Cameroun.



Tasfaout s’efface face à son réalisme

L’actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a vu cela de près puisqu’il était dans la tribune officielle du stade de Japoma, où Slimani s’est détendu pour catapulter la balle au fond des filets d’Onana qui n’a rien pu faire pour arrêter le coup de casque rageur du Dz. Aussi, comme rien ne lui résiste, Slimani a pu devenir le «Fennec» le plus prolifique dans les qualifications pour les tournois majeurs (CAN et Coupe du monde). C’était son 27e but dans ce registre. Soit un de plus qu’Abdelhafid Tasfaout.

Ce dernier voit l’actuel pensionnaire du Sporting CP l’effacer des tablettes. Après avoir perdu le record de buts en sélection, l’Oranais est dépossédé d’une autre marque. C’est pour dire que rien ne résiste au longiligne attaquant qui vit, à 33 ans, l’une de ses périodes les plus fastes avec l’EN.

Encore une fois, le natif d’Aïn Benian a montré qu’il est décisif. Après avoir offert la qualification historique à l’Algérie au second tour d’un Mondial en 2014 au Brésil, grâce à son but de la tête face à la Russie, «SuperSlim» a inscrit une autre banderille qui pourrait s’avérer cruciale pour s’adjuger le ticket au Mondial qatari. Tout simplement remarquable et insatiable. n