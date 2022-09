En mars dernier, il n’était pas là lors de la double confrontation et l’élimination douloureuse face au Cameroun lors du dernier tour des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur Djamel Belmadi avait décidé de se passer de Baghdad Bounedjah pour mauvaises performances en clubs, mais aussi en sélection. Pour la dernière date FIFA de juin, il n’était pas là aussi. Toutefois, l’attaquant semble retrouver un peu de couleurs depuis le début de cette saison à Al-Sadd SC. Et cela pourrait favoriser son retour chez les « Fennecs ».

Par Mohamed Touileb

Belmadi avait fini par céder sous la pression et le rendement insuffisant (1 but sur les 8 dernières sélections) de Bounedjah. Pourtant, le driver de l’EN a donné de nombreux sursis à son poulain lors des derniers mois avec l’équipe nationale. Pour lui, c’est un élément précieux dans le jeu car l’apport du sociétaire de la formation de Doha ne se limitait pas qu’à scorer des buts étant donné qu’il est l’avant-centre des « Verts ». Toutefois, ses mauvaises copies à la CAN-2021 lui ont coûté sa place dans la foulée. « Avant la dernière CAN, il y a eu une discussion. L’une d’entre elles portait sur l’après CAN et notamment sur ce duel décisif. J’avais dit qu’un bilan allait être tiré après cette CAN et qu’elle aurait une incidence », avait expliqué Belmadi après avoir décidé de ne pas retenir Bounedjah pour le duel hautement décisif contre les Camerounais.



Changement d’entraîneur, retour du flair

A cette époque, il y avait des tensions avec Javi Garcia, entraîneur d’Al-Sadd SC. Et cela avait clairement impacté négativement sur sa deuxième partie de saison. L’enfant d’Oran n’était que l’ombre de lui-même. Mais voilà que le technicien espagnol a quitté la formation qatarie. Et cela semble libérer le Dz qui retrouve, petit à petit, son football.

En plus d’avoir marqué son 3e but en 5 matchs mardi dernier chez Al-Sailiya SC, il a fait une superbe passe décisive pour André Ayew sur l’ouverture du score. Promu capitaine par le nouveau driver Juanma Lillo, le « Vert » retrouve ses sensations et sa confiance. On pouvait voir cela sur la fluidité de sa passe mais aussi sa frappe placée sur le but de la victoire.

Plus chirurgical et sûr de son geste, celui qui compte 54 capes (22 réalisations) avec l’Algérie présente des signes vitaux rassurants. Ainsi, il augmente ses chances pour retrouver « El-Khadra » sur le court ou moyen terme. Durant l’intersaison, il avait posté des photos de sa préparation. Le fer de lance semblait déterminé à se remettre dans le bon sens de la marche afin de convaincre Belmadi de le rappeler.



Présents dans les instants historiques

Certes, pour l’instant, on est loin du buteur glouton qui enfilait les buts comme des perles ces dernières années. Pour rappel, en 2018, il avait fait mouche à 55 reprises en seulement 40 matchs disputés. A 31 ans, l’ancien pensionnaire de l’USM El-Harrach peut encore rendre service.

Pour rappel, s’il ne score pas beaucoup avec l’EN, il était tout de même l’auteur du but du triomphe à la CAN-2019 face au Sénégal. Aussi, il a fait l’offrande du but de la consécration en Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar pour le but importantissime d’Amir Saâyoud contre la Tunisie. Dans l’histoire du foot Dz, Bounedjah a une place spéciale dans les annales. Et il paraît bien déterminer à écrire de nouvelles lignes avant de se retirer.