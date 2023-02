A peine 6 apparitions et les réticents à son arrivée ont déjà changé d’avis. Comme il l’a toujours fait en carrière, Islam Slimani est passé par le terrain pour répondre. Dimanche, il a profité du derby entre le RSC Anderlecht, qu’il a rejoint au mercato hivernal, et le Standard de Liège (score final 2-2) pour claquer un doublé avec du caractère. Une performance qui lui a valu la reconnaissance de ses supporters, qui réclament déjà sa prolongation, mais aussi une entrée dans cercle très fermé des Algériens issus du cru qui ont marqué plus de 100 buts en Europe.

Par Mohamed Touileb

Il ne fléchit pas. A 34 ans, Slimani ne donne pas l’impression d’avoir perdu le sens de but malgré quelques baisses de régime de temps à autre. Sa force c’est qu’il parvient toujours à rebondir. Et il n’hésite pas à faire des choix pour stimuler sa carrière. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il a décidé de quitter le Stade Brestois 29, où il a eu du mal à s’imposer dans un club mal en point, cet hiver pour aller chez le RSC Anderlecht en Jupiler Pro League belge.



Comme Madjer et Soudani

La Belgique était son cinquième championnat européen depuis qu’il a quitté l’Algérie en 2013 vers le Sporting CP (Portugal). Il lui aura fallu 9 saisons et demie pour atteindre la barre des 100 buts. Et le 12 février dernier, en marquant contre K. Saint-Trond VV, il entrait aussi dans l’histoire en devenant le premier Algérien à marquer dans 5 ligues européennes différentes. Une performance inédite qui montre sa faculté d’adaptation à tout type de football. Ce qui fait sa force.

Avant-hier, contre les Liégeois, le buteur historique de l’équipe nationale devenait aussi le troisième Dz à passer le cap des 100 réalisations en Europe. Avant lui, Rabah Madjer était devenu buteur centenaire (108 buts en Europe au total). L’inventeur de la talonnade a scoré avec le RC Paris (25 buts), 2 le FC Tours (2 buts), le FC Porto (75 buts) et le FC Valence (4 buts). Le deuxième est Hillal Soudani (115 unités) qui a fait mouche à le Vitória Guimarães à 18 reprises avant de marquer 86 fois avec le Dinamo Zagreb, Nottingham Forest (2 pions) et l’Olympiakos (9 pions).



Les détails de la quête

Pour sa part, « SuperSlim » a connu son pic de goaleador avec le Sporting CP (57 réalisations en 111 matchs). Cela lui avait valu un transfert record (35 millions d’euros) vers Leicester City. Avec les Foxes, il ne trouvera le chemin des filets que 13 fois en 47 apparitions. S’en suivra une pige moins brillante à Newcastle où il restera exclusivement muet.

Pour son prêt chaotique au Fenerbahce SK, il célèbrera 5 goals en 25 rencontres seulement.

Après ça, il ira en France. Là-bas, il jouera à l’AS Monaco pour l’une de ses saisons les plus mémorables. Et ce malgré un coup d’arrêt en raison du Coronavirus. En Principauté, il fera un tandem remarquable avec Ben Yedder en plantant 9 buts et délivrant 8 passes décisives en 19 matchs. S’en suivra un passage à l’Olympique Lyonnais où il ajoutera 8 buts à sa cagnotte.



Extension du bail déjà envisagée

Par la suite, il décide de revenir au Sporting CP où il connaîtra une des passes les plus compliquées de sa carrière. Les tensions avec l’entraîneur Ruben Amorim ne lui ont valu que 12 présences sur les pelouses pour 4 buts inscrits. Il décidait alors de s’engager au Stade Brestois 29 où il n’a jamais trouvé ses repères (2 buts en 18 matchs) avant de poser les valises au RSC Anderlecht. Là-bas, il est déjà impliqué dans 5 buts (4 pions et 1 offrande) en 6 utilisations (4 titularisations).

Et cela ne fait que commencer pour l’attaquant puisque les supporters, pourtant réticents à son arrivée, réclament à la direction de lui accorder une extension du contrat.

En effet, il faut rappeler que Slimani a signé un bail de 6 mois expérimentaux. C’est tout ce que la direction des Mauves lui a offert. Désormais, il a certainement dissipé les doutes quant à sa capacité à apporter une plus-value certaine au club devant. n