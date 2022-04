Par NAZIM BRAHIMI

Le pari de la relance de l’activité minière, lancée en 2020, dont la production demeure en deçà des potentialités que recèle le pays, tend à réunir les facteurs de sa réussite avec, cependant, le préalable, maintes fois désigné par les spécialistes, et consiste à libérer l’exploitation du potentiel minier des contraintes bureaucratiques qui le minent.

Ce qui empêche manifestement l’économie nationale de compter sur cet atout essentiel qu’offrent les ressources minières qui peuvent, incontestablement, jouer un rôle important dans la croissance et la diversification de l’économie nationale pour sortir de la dépendance des hydrocarbures.

En annonçant le lancement de plusieurs projets dans le domaine minier, dans le cadre des efforts de diversification de l’économie nationale, le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab suggère que l’Algérie a réalisé des avancées pour une exploitation efficace de son potentiel. D’autant plus qu’elle détient, selon des récentes études scientifiques, 50% des réserves de terres rares dans le monde, 8 fois les réserves de Gara Djebilet, des richesses sans phosphore, et d’énormes réserves d’or, de diamant, de cuivre, de nickel, de lithium…

Du projet de mine de fer à Ghara-Djebilet (Tindouf) au projet de fabrication de produits de phosphate à El Aouinet (Tébessa), en passant par le projet d’exploitation de gisements de zinc et de plomb à Oued Amizour (Béjaïa), c’est un véritable rattrapage du temps perdu qui s’amorce dans un secteur pas suffisamment développé, de l’avis de spécialistes qui soutiennent, cependant, que la plupart des opportunités minières qu’offre le sous-sol algérien n’exigent pas de technologies particulières pour l’extraction.

Le gain est important dans le sens où le lancement de plusieurs projets permettra de combler un déficit en la matière et facilitera aux entreprises l’accès local aux matières premières dont elles ont besoin pour leurs activités.

Pour le département de l’Energie et des Mines, l’enjeu consiste à valoriser les ressources minérales pour créer de la richesse, à rechercher en permanence de la valeur ajoutée, à créer des opportunités d’emplois, notamment dans les zones reculées et d’ombre.

Il s’agit, également, de répondre aux besoins en matières premières utilisées dans diverses activités industrielles, notamment les industries manufacturières puisqu’il est aussi question de réduire la facture d’acheminement de ces matériaux de l’étranger, une opération très coûteuse au Trésor public.

C’est dire que le potentiel est bien là et qu’il ne reste que la réunion des conditions de son exploitation maximale et efficiente.

