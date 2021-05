Dans un communiqué publié ce mercredi sur sa page facebook, l’association RAJ (Rassemblement-Action-Jeunesse) annonce que le ministère de l’intérieur a engagé contre elle « une procédure judiciaire auprès du tribunal administrative« . La même indique que l’association « a reçu ce mercredi 26 mai 2021 par le biais d’un huissier de justice une citation a comparaître devant le tribunal administratif d’Alger, suite à une requête déposée par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales sollicitant la dissolution de l’association RAJ sous prétexte que les activités de l’association sont en violation de la loi 12/06 régissant les associations et en contradiction avec les objectifs énumérés dans les statuts de l’association« . Le communiqué précise également que le président du RAJ, Abdelouhab Fersaoui « a reçu aujourd’hui une convocation de la police pour se présenter dans les plus bref délais au commissariat central de Bejaia sans préciser le motif de la convocation« .

Articles similaires