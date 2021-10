Le verdict du procès opposant le ministère de l’intérieur à l’association RAJ vient de tomber, le juge près le tribunal administratif d’Alger vient de prononcer la dissolution de l’association RAJ malgré le travail des avocats qui ont montré dans les requêtes et dans les plaidoiries que le dossier est vide dans le fond et dans la forme, comme ils ont pu aussi déconstruire une requête basée sur des suppositions sans aucune preuves telles que constater par les juges du tribunal.

Ce verdict ne va pas nous affaiblir, n’effacera pas les 28 ans d’existence, de résistance et de lutte pour la citoyenneté, la liberté et la démocratie.

Le RAJ est ancré dans la société et dans les esprits des militants-es et des algériens-es.

Malgré cette décision injuste et aberrante, le RAJ va se battre et défendre l’association pour qu’elle continue à exister sur le terrain.

Les avocats de l’association vont faire appel devant le Conseil d’état contre le jugement de dissolution rendu par le tribunal et parallèlement demandé en action séparée au Conseil d’état de surseoir l’execussion du jugement dont appel.

En ces circonstances difficiles pour l’association et la liberté d’association en Algérie, le RAJ, tiens à remercier tous ceux et celles qui ont apporté soutien l’association de prêt ou de loin

