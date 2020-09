L’Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie a annoncé son soutien, hier,

au référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre prochain.

Ce collectif a également appelé à une «forte participation» des électeurs à cette consultation populaire en avançant l’argument qu’il s’agit d’«approfondir la dynamique de changement amorcé par le Hirak», le mouvement populaire pour le changement étant actuellement très cité dans les prises de position en faveur du référendum. Il a exhorté les partis politiques et personnalités qu’il qualifie de «pessimistes» à «mettre l’intérêt de l’Algérie au-dessus de tout et de tous» et à «ne pas mettre en péril l’unité et les constantes nationales».

En même temps que cette association, le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a appelé lui aussi appelé à une participation massive au référendum «pour rompre avec les pratiques négatives qui ont touché plusieurs secteurs par le passé, et contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle». Il a annoncé l’organisation, le 24 octobre prochain, d’un forum national duquel il sera procédé, selon l’APS, à la présentation d’un document final comportant une vision claire autour du rôle et missions de la société civile et des jeunes dans l’après-Constitution…

Le positionnement l’Association des zaouias et des scouts s’inscrit dans un processus de mobilisation de collectifs ayant décidé de soutenir l’action du chef de l’Etat dans sa globalité, particulièrement dans sa quête de révision de la Loi fondamentale, défendue par lui et ses soutiens comme la clef de voute de son programme de réforme.

La particularité de ces associations, que certains qualifient de «pro-pouvoir», est d’être parmi les courants de «conservation» qui estiment que la garantie de stabilité de l’Algérie passe par le soutien à l’institution présidentielle et à celui qui l’incarne. Certaines ne sont pas connues, d’autres en revanche sont présentes sur le terrain depuis des années et agissent comme des «relais» de l’Exécutif quand il s’agit de défendre ses choix et décisions.

Samedi dernier, plus de 70 associations de ce type ont participé à une rencontre en faveur de la révision de la Constitution et en écho aux déclarations du chef de l’Etat selon lesquelles la «société civile» est un «allié décisif» pour les changements qu’il souhaite opérer.

Après sa déclaration du 1er mai dernier au cours de laquelle il avait insisté sur la nécessité pour la société civile de «reprendre les choses en main», plus de 2 600 organisations ont été agréées, sur plus de 4 000 demandes, durant le seul mois de juillet dernier. Ce chiffre, qui indique qu’un nouveau paysage associatif est en cours d’émergence, a été donné par le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane. Une personnalité clé dans la mobilisation actuelle du tissu associatif dont l’un des enjeux est la mise en place d’un Observatoire national de la société civile prévue dans la révision constitutionnelle.

Fin juillet dernier, à Oran, M. Berramdane avait déclaré que la nouvelle approche du président de la République «reposait sur la consultation de la société civile avec toutes ses composantes dans le but d’édifier l’Algérie nouvelle dans la transparence, l’intégration et l’implication du mouvement associatif».