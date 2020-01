Plusieurs œuvres sur toile, sculptures et installations de l’artiste plasticien Karim Sergoua sont visibles à la villa Dar Abdeltif, jusqu’au 18 janvier prochain, à l’occasion de son exposition, inaugurée dimanche dernier dans le cadre des célébrations du Nouvel an amazigh Yennayer 2970 par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc).

Karim Segoua convie ainsi les visiteurs à découvrir une quarantaine d’œuvres, réalisées comme des évocations des traditions, des hommages évoquant la culture nord-africaine dont certaines sont récentes et d’autres issues de l’exposition «7 Houmate» sont à redécouvrir

Lors du vernissage de cette exposition, dimanche dernier, Karim Sergoua nous confie que chacune de ces œuvres était le résultat d’un «instant, d’un ressenti et de la visualisation d’un moment». Il enchaîne à propos des œuvres exposées à la Villa Dar Abdelatif, «un espace approprié pour aborder la question du patrimoine», qu’il s’agit «d’une suite de l’exposition organisée à l’Espaco intitulée

«7 Houmate», précisant, «c’est-à-dire sept techniques, sept traditions, sept visions de l’art… mais c’était aussi l’occasion de parler de racines ancestrales, cela coïncide parfaitement avec l’événement d’aujourd’hui».

Cette exposition est ainsi composée de toiles et de sculptures, reprenant pour la plupart les symboles agraires amazighs, la mythologie nord-africaine, ainsi que les symboles du masculin et féminin. Karim Sergoua usant pour certaines toiles de matériaux de récupération et de sable, l’une de ses plus imposantes pièces est faite d’un assemblage de cinq planches de bois, avec des autoportraits réalisés en négatif avec des feuilles d’or. Il évoque à travers cette œuvre une tradition, aujourd’hui, presque oubliée, mais que l’on peut encore voir au cimetière de Sidi Seimane (Cherchell). Il nous relate à ce propos que «c’est une petite ville avec des bâtisses peintes en blanc (…) et la particularité du cimetière est qu’il n’y a aucune pierre tombale, mais du bois sculpté. Rares sont les cimetières où l’on retrouve cette tradition, c’est un patrimoine ancestral auquel j’ai tenu à rendre hommage».

Artiste, mais également professeur à l’Ecole des Beaux-Arts, figurant parmi les plus célèbres plasticiens du pays, il est généralement classé comme l’un des peintres du «signe» et encore plus souvent considéré comme le «fils spirituel de Denis Martinez». Karim Sergoua, sans porter beaucoup d’intérêt aux qualificatifs, nous confie qu’il était, «fier d’être associé à Denis Martinez».

Par ailleurs, à propos de l’importance de la célébration du Nouvel an amazigh, il nous déclare que cette célébration est «le résultat de la lutte de la société et de la reconnaissance de son patrimoine», affirmant que «le fait que ce jour soit férié est déjà un aboutissement». Il enchaîne que «cette célébration est le résultat de toute une lutte pour la reconnaissance de notre culture, de la langue amazigh et de toute la beauté de ce patrimoine… Nous sommes en 2970, il faut que l’on se rende compte de ce que cela représente !»

Pour sa part, le directeur de l’Aarc, Abdelkader Bendameche, ajoute, à propos de cette célébration, que «depuis maintenant plusieurs années, l’Aarc célèbre le Nouvel an amazigh. Cela s’inscrit dans notre histoire. Cette célébration s’inscrit aussi dans le développement de notre action, de notre rapport avec le public, mais aussi l’identité et la personnalité de l’Aarc».

En prélude à sa prochaine exposition, Karim Sergoua a également présenté à cette occasion, l’une des toiles de sa prochaine exposition, une œuvre intitulée «Hirak». Il nous annonce à cet effet, qu’il prépare une prochaine exposition, plus «contemporaine» inspirée de la situation algérienne et de son Hirak. Il souligne à ce propos que «la politique, la société et tout ce qui se passe chez nous est aussi une inspiration». L’artiste nous rappelle dans ce sillage qu’«en 2018 j’avais réalisé une exposition ou une installation avec des chaussures avec l’inscription ‘‘nous avons tant marché’’ était un hommage à la marche de 1991 (…), deux mois plus tard, le Hirak a commencé. C’était peut-être prémonitoire, mais je pense que l’on s’y attendait».