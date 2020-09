Manchester City risque, fortement, d’être la destination de Lionel Messi (33 ans). Ce dernier espère retrouver Pep Guardiola avec qui il aurait été en contact permanent récemment. A partir de là, on se demande comment et dans quel secteur de jeu l’Argentin sera utilisé. Cependant, un gaucher en plus devant, c’est une chance en moins pour Riyad Mahrez (29 ans) de jouer souvent. Surtout quand le concurrent en question est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

On va le préciser d’emblée : Messi préfère jouer plus bas depuis un moment. Mais quand il progresse devant, il est souvent aspiré par le flanc droit. Oui, Guardiola pourrait l’utiliser sur l’aile droite pour que Kevin De Bruyne puisse garder son rôle de meneur de jeu. Cela signifie que Mahrez (13 buts et autant de passes décisives en 50 apparitions) encourt fortement le risque de jouer moins et devenir un choix secondaire pour son coach. On n’en est pas là pour le moment parce que les Citizens n’ont pas engagé le Barcelonais. Toutefois, son désir de quitter les « Blaugrana » est affiché. Il serait même irrévocable, car il a opté pour un fax afin de l’annoncer. Un document qui laisse prévoir une éventuelle bataille juridique que le clan Léo déclencherait si jamais la direction du Barça tente de le bloquer. Lui qui avait une clause de départ libre qu’il n’a pas levée à temps. Elle a expiré le 10 juin dernier.



La menace se rapproche…

De plus, dimanche dernier, Messi ne s’est pas présenté pour faire le test de dépistage Coronavirus afin de pouvoir reprendre la préparation d’intersaison. D’ailleurs, pour l’instant, il ne s’est aucunement entraîné sous la houlette du nouveau driver Ronald Koman. Ce qui laisse croire que le divorce est inévitable. Partir gratuitement, c’est ce que le numéro 10 envisage de faire. Les clubs qui peuvent se l’offrir et lui garantir un salaire brut de 71 millions d’euros bruts qu’il coûtait aux Barcelonais se comptent sur les doigts de la main. Parmi eux, les Skyblues qui restent le preneur le plus probable étant donné que le Paris Saint-Germain a déjà exclu l’arrivée de la Pulga en indiquant qu’elle était « impossible » en raison des émoluments. Seuls les Mancuniens semblent dans le coup avec un contrat de 3 années qui est déjà prêt avec des honoraires identiques (voire supérieurs) à celles qu’il percevait en Catalogne. Par la suite, le capitaine de l’Albiceleste ira en MLS chez le New York City propriété du City Football Group.

Bernardo – Mahrez,

il n’en restera qu’un ?

On parle d’un budget de 500 millions d’euros déjà consacré pour faire venir le buteur historique de la Liga. Un investissement conséquent qui pourrait obliger Man. City à vendre des joueurs où les inclure dans la transaction sous forme de montage. Tout semble tracé pour Messi (31 réalisations et 25 offrandes en 43 matchs) avec la certitude de continuer à jouer de manière permanente.

Ça ne sera malheureusement pas le cas de Mahrez, acheté pour 68 millions d’euros il y a deux ans, qui devrait, peut-être, penser à changer d’air, car, cette fois, il aura un sacré client qui semble injouable. Compte tenu des statistiques, le Fennec semble être à l’abri du danger. De plus, le capitaine d’ « El-Khadra » pourrait rester à droite si Guardiola décide de donner les clés du jeu pour le quintuple Soulier d’Or européen.

Dans ce cas, le Dz occupera le couloir. En revanche, Bernardo Silva (8 pions et 9 assists en 45 apparitions), moins tranchant par rapport au numéro 7 de l’équipe nationale, peut faire les frais de la probable arrivée dans le cas où il y a un embouteillage à droite. Le Portugais (26 ans) serait, à priori, le premier menacé si jamais ce transfert était amené à être bouclé. Affaire à suivre. n