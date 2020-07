L’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE) a rappelé, dans un communiqué, les règles d’utilisation et de résiliations des abonnements et services de téléphonie par carte «SIM et USIM». La structure, créée en 2000 avec pour mission entre autres de «veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques», précise ainsi que toute «carte SIM/USIM» est destinée à l’usage personnel et exclusif de son détenteur légal». La législation interdit de ce fait «toute cession de la carte SIM/USIM en dehors des agences et points de vente des opérateurs de la téléphonie mobile».

Un rappel qui vise également à assurer la protection des détenteurs légaux de cartes SIM/USIM «de toute utilisation susceptible de leur porter préjudice», explique l’ARPCE. Les ayants droit des «détenteurs légaux de carte SIM/USIM» récemment décédés sont invités par l’autorité de régulation à «se rapprocher d’une agence commerciale ou d’un point de vente de l’opérateur concerné pour résilier le contrat d’abonnement». Quant aux abonnés victimes de vols, ou ayant perdu leurs carte SIM/USIM, ils restent «tenus de se rapprocher, sans délais du service client de l’opérateur concerné pour procéder à sa désactivation». Toute victime de vol ou de la perte de sa «carte SIM/USIM» doit également «se présenter aux services habilités de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie nationale, selon le cas, pour en faire la déclaration», conclut l’ARPCE.

Articles similaires