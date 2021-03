Monumental. Contraint contractuellement de rester au Barça cette saison contre sa volonté, Lionel Messi en aura au moins profité pour continuer à marquer l’histoire du club catalan : déjà meilleur buteur et joueur blaugrana le plus titré de tous les temps, voilà la star argentine élevée au rang de joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches. Aligné lundi au coup d’envoi de la rencontre de Liga face à Huesca au Camp Nou, Messi a disputé un 767e match record avec le Barça.

UN « HONNEUR » POUR XAVI

Messi n’est pas encore seul au monde, il égale un autre monstre sacré blaugrana : Xavi Hernandez. Le grand chef d’orchestre barcelonais, à la baguette entre 1998 à 2015, s’est réjoui de voir l’astre argentin le rejoindre. « C’est un honneur que le meilleur joueur du monde et pour moi de l’histoire me dépasse », a anticipé l’ex-milieu de terrain espagnol dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. « Il fallait que ce soit Leo. Ce n’est que justice que le meilleur joueur de l’histoire soit celui qui a défendu le plus de fois le maillot du Barça. »

Xavi n’a qu’un souhait désormais : que Messi porte ce record encore plus haut malgré un contrat qui prend fin en juin prochain et des rumeurs de départ aussi nombreuses qu’inévitables. « J’espère qu’il sera au Barça plein d’autres saisons, qu’il enchainera les matches et les buts pour aider le club à continuer à gagner des titres, ce serait une grande nouvelle pour tout le monde », a confié le champion du monde 2010. Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, y travaille.

« GROS NIVEAU »

Ronald Koeman savoure aussi le fait d’avoir Lionel Messi dans son effectif. « Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c’est ce qui lui a permis d’égaler Xavi. C’est l’homme le plus important du Barça, heureusement qu’il est encore avec nous », a indiqué le Néerlandais après le doublé de l’Argentin face à Huesca lundi soir (4-1).

En attendant de savoir de quoi le futur de Messi sera fait, le présent est donc à un nouveau record qui en dit long sur la longévité du sextuple Ballon d’Or au plus haut niveau.

Lancé dans le grand bain le 16 octobre 2004, Messi est, 16 ans, 4 mois et 30 jours plus tard, toujours là, fort de ses 660 buts marqués et de ses 34 trophées glanés avec le FC Barcelone. Monumental on vous dit. n

Articles similaires