Triste dimanche après-midi pour le PSG, malgré la victoire face à Bordeaux. À l’exception de quelques joueurs comme Kylian Mbappé, puis de certains comme Marquinhos ou Nuno Mendes qui ont été applaudis pendant le match, ils ont été nombreux à prendre cher et à être sifflés et insultés par le public du Parc des Princes. Parmi eux, Neymar, mais aussi Lionel Messi, pas épargnés par les critiques. Auteur d’une double-confrontation plutôt moyenne face au Real Madrid, ou du moins loin de ce qu’il était censé apporter à ce PSG, l’Argentin a déçu beaucoup de monde. Depuis des mois déjà, certains médias expliquent que lui et sa famille ne sont pas vraiment à l’aise. Et hier, dans les heures qui ont suivi le match du PSG, le journaliste catalan Gerard Romero, très bien renseigné sur le Barça, a dévoilé une bombe.



L’Espagne se frotte déjà les mains

Selon ses informations, Jorge Messi, père de La Pulga, est récemment entré en contact avec la direction barcelonaise pour évoquer un retour de l’Argentin au FC Barcelone. « Il a passé plus d’un appel », a précisé le journaliste. Et ce, avant les récents évènements de la journée de dimanche. D’autres médias, comme El Chiringuito de Jugones, ont aussi dévoilé des informations allant dans ce sens. « Messi serait ravi de revenir oui, je n’écarte rien », a ainsi lancé le journaliste spécialisé Barça Quim Domenech. Reste cependant à voir si l’intérêt est réciproque, alors que le FC Barcelone a entamé une phase de reconstruction plutôt prometteuse avec Xavi et de nombreux jeunes joueurs dans l’effectif. Un nouveau feuilleton semble se dessiner à l’horizon… n

