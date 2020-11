Grand artisan de la victoire des Catalans (5-2), samedi soir au Camp Nou, Lionel Messi a débuté la rencontre sur le banc. Présent en conférence de presse, le coach du Barça a tenté d’expliquer pourquoi il a attendu la seconde période pour incorporer la Pulga.

« Nous avons parlé hier et il a dit qu’il avait terminé le match contre le Dynamo avec un peu de douleur, qu’il n’était pas dans les meilleures conditions pour jouer depuis le début et qu’il valait mieux le laisser sur le banc et faire appel à lui si on a besoin de lui. C’est ce qui s’est passé », a confié le Néerlandais face aux médias.



« Nous sommes meilleurs avec lui »

Tenus en échec à la pause (1-1), les Blaugrana ont attendu l’entrée en jeu de Lionel Messi pour prendre le dessus. L’Argentin a réussi à changer le cours du match à lui tout seul. Une prestation qui lui a valu les éloges de son coéquipier Jordi Alba. « Toute l’équipe et moi-même préférons que Leo soit sur le terrain parce qu’il est de loin le meilleur du monde et nous le voulons toujours sur le terrain, a indiqué le latéral gauche espagnol dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. En deuxième mi-temps il nous a beaucoup aidés. Nous sommes bien meilleurs avec lui. »

Avant de s’envoler pour Buenos Aires, afin de retrouver la sélection argentine, qui dispute deux rencontres de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi démarrait la rencontre qui opposait le Barça au Betis sur le banc. Fait rare qui n’a pas manqué d’interpeller, alors que ses dernières prestations avaient été en demi-teinte. Coupant court à toute spéculation, Ronald Koeman a expliqué l’absence du buteur de 33 ans, entré à la pause et auteur d’un récital dans le deuxième acte (impliqué dans trois buts), au coup de sifflet final.



La tuile Fati

«Un joueur comme Messi est assuré d’être titulaire s’il est en bonne santé, aujourd’hui il n’a pas pu l’être à cause de désagréments », a expliqué le coach néerlandais, qui a justifié l’entrée de Messi avant le début de la seconde période en raison d’une blessure d’Ansu Fati. «Ansu a ressenti une douleur à la pause, et nous n’avons pas voulu prendre de risque. C’est pourquoi nous l’avons changé,» a conclu Ronald Koeman. n

