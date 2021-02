Cinquante-septième minute de jeu hier à Séville. Le Betis mène 1-0 contre le FC Barcelone. Moment que choisit Ronald Koeman pour lancer son génie, Lionel Messi, sur la pelouse. Deux minutes plus tard, l’Argentin a déjà trouvé le chemin des filets et remis le Barça sur de bons rails. Il va ensuite prendre le destin de son équipe en mains et être à l’origine du but de la victoire de Francisco Trincão à 3 minutes du coup de sifflet final. Victoire 3-2 du FC Barcelone et la presse catalane ce matin souligne une nouvelle fois l’entrée décisive de la Pulga. Son rendement avec le Barça est «inestimable» pour Sport. Alors que Mundo Deportivo lui fait partager la vedette avec l’autre héros de la soirée, Trincão, qui a ramené le Barça à 7 points de l’Atlético avec son but.



Alisson a plombé Liverpool

«Alisson a donné le titre à Manchester City.» Voilà ce qui ressortait des commentaires de la presse anglaise hier matin après la victoire éclatante de Manchester City hier à Liverpool (4-1). Car avec deux énormes bévues, le portier des Reds a clairement eu un impact considérable sur l’issue du match. Pour The Sun ou encore le Daily Mirror, Alisson était «au pays des gaffes» hier. «Il a donné le titre à City», pour The Times. Alors que The Guardian revient sur la détresse du Brésilien après la rencontre. «Pas aujourd’hui», aurait-il lâché, plein de remords. Liverpool est désormais à 10 points de Manchester City au classement. C’était probablement «le coup de grâce» dans la course au titre, comme l’écrit le supplément foot du Times, The Game, ce matin.



L’Italie salue l’exploit d’Ibrahimovic

Et deux nouveaux buts qui font 500 et 501 ! Cinq cent un buts inscrits en carrière : voilà où en est Zlatan Ibrahimovic dans sa longue vie de footballeur professionnel. Un nouvel exploit et une nouvelle barre symbolique atteinte par le Suédois face à Crotone (victoire facile de l’AC Milan, 4-0) et qui fait bien sûr la une de la presse en Italie hier matin. Comme le Quotidiano Sportivo ou la Gazzetta dello Sport qui parle d’un «festival pour Ibra» hier après-midi.

Le Corriere dello Sport évoque «501 buts uniques» du géant suédois qui s’est montré très humble après la rencontre : «marquer est mon métier», a sobrement commenté l’attaquant vedette du club. Désormais, Zlatan ne rêve que d’une chose : décrocher le titre en fin de saison avec Milan.

