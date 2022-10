L’Algérie aspire à un sommet arabe “consensuel reposant sur les constantes communes et traduisant les aspirations des peuples arabes à davantage de solidarité, de cohésion et d’intégration”, a affirmé mercredi à Alger le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui.

M. Larbaoui s’exprimait dans une allocution lors de la réunion des délégués permanents et des hauts responsables préparatoire à celle des ministres des Affaires étrangères (MAE), en prévision de la 31e session du Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre.

“Nous aspirons à un sommet qui puisse tirer les enseignements du passé, relever collectivement les défis du présent et envisager l’avenir avec une vision stratégique globale afin de renforcer la sécurité et la stabilité, à travers l’établissement des ponts de la coopération constructive et positive avec notre monde islamique et africain”, a-t-il déclaré.

Il a insisté, par ailleurs, sur l’impérative adoption d’une “approche renouvelée en vue d’examiner notre ordre du jour, riche en questions politiques, une approche efficace et positive qui nous permette, collectivement et de manière consensuelle, de traiter ces questions et soumettre des projets de décisions et des recommandations pertinentes, pratiques et constructives aux ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion préparatoire au Sommet arabe”.

La réunion d’aujourd’hui est le prélude d'”une série de réunions préparatoires au 31e Sommet arabe, qui se tiendra en Algérie après trois (3) ans d’empêchement”, a-t-il ajouté, rappelant les développements, les mutations et l’escalade de risques marquant les scènes régionale et internationale.

Il a évoqué, dans ce cadre, “la crise sanitaire et ses répercussions sur les différents aspects de la vie, le conflit international actuel et l’état de polarisation aiguë que connaissent actuellement les relations internationales entrainant de graves répercussions sur l’ordre mondial et les relations multilatérales en général, et des retombées sur notre monde arabe sur les plans politique, sécuritaire et économique en particulier”. “Nous sommes appelés, devant l’ampleur des défis, la sensibilité de la conjoncture et les aspirations grandissantes des peuples arabes du fait de la poursuite et de l’escalade des crises, des événements et des développements régionaux et internationaux, à coordonner urgemment les efforts politiques et diplomatiques collectifs, à unifier les positions et à élaborer une vision commune”, a souligné M. Larbaoui.

Il a également mis l’accent sur l’importance d'”activer, de renouveler et de développer nos mécanismes d’action communs pour pouvoir défendre nos intérêts, nos causes justes et nos droits légitimes, avec à leur tête la question palestinienne”. “Il convient de se féliciter hautement de la signature par les factions palestiniennes de la Déclaration d’Alger, issue de la Conférence d’unification des rangs palestiniens tenue récemment à Alger sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune”, a-t-il dit.

Le projet de l’ordre du jour des travaux du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet, devra être adopté lors de cette réunion. Jeudi, les hauts responsables du Conseil économique et social tiendront une réunion préparatoire au Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet. La journée du vendredi sera consacrée à la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel, suivie les 29 et 30 du même mois, de la réunion des ministres des affaires étrangères.