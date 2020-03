La rencontre sous le thème « Ramadhan

et programmes audiovisuels », initialement prévue jeudi prochain à Alger, a été reportée à une date ultérieure dans le cadre de la prévention de la propagation de la pandémie du coronavirus, a annoncé, hier, dans un communiqué, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav). Elle informe ses invités ainsi que ses partenaires et les différents médias « du report de la rencontre-débat autour du thème« Ramadhan et programmes audiovisuels » programmée pour le 19 mars 2020 à Bibliothèque nationale » ajoutant que « la date à laquelle se tiendra la rencontre sera communiquée ultérieurement ».

