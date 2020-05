L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a indiqué mercredi dans un communiqué avoir convoqué les responsables des chaînes « El Djazairia One », « El Haddaf » et « Echourouk TV », suite à des plaintes parvenues à son siège signalant des atteintes aux us socioculturels et spirituels contenues dans des programmes diffusés par ces chaines. Selon la même source, « l’ARAV a demandé des explications au sujet de la plainte concernant d’abord la chaîne « El Djazairia One » à travers un épisode du feuilleton « Ahwel ennass » (Etats des gens) où le mot « Hadjala » (terme péjoratif dans le parler algérien renvoyant à une femme sans époux) a été utilisé pour désigner une des femmes du prophète (QSSSL), un terme immoral dans certaines régions du pays ». A ce propos, « le responsable de la chaîne a présenté des excuses et s’est engagé à convoquer le producteur et le scénariste, promettant de mettre en place une commission interne chargée du contrôle des programmes à diffuser. Une procédure que l’Arav souhait voir dans l’ensemble des chaînes télévisées et radiophoniques ». Les responsables de la chaîne El Haddaf TV qui a rediffusé un programme de caméra cachée attentant dans un de ses épisodes aux citoyens de Djelfa, se sont engagés à présenter des excuses. Pour sa part, le responsable de la chaîne Echourouk TV a promis de présenter les excuses de la chaîne concernant les propos tenus dans son émission +ellila Show +, dans sa rubrique sur les coutumes et traditions de la communauté des Touaregs qui a suscité de vives protestations chez les citoyens de ces régions du pays. Il a promis , à ce titre, d’inviter un citoyen de cette communauté pour prendre par à une émission dédiée à la mise en exergue de la véritable composition socioculturelle des Touargs. Pour sa part, le président de l’ARAV a exprimé son souhait de ne plus voir pareilles erreurs se répéter, réitérant sa détermination à promouvoir le secteur de l’audiovisuel, en coordination avec l’ensemble des acteurs sur la scène médiatique, et ce dans le respect des valeurs et normes éthiques et professionnelles. Enfin, l’ARAV a appelé l’ensemble des chaines de télévision à la nécessité de « de s’éloigner de tout ce qui menace la santé mentale, à l’image des images de violence et l’utilisation de la force dans leurs programmes quotidiens », invitant tout un chacun à « respecter les principes et les règles de la profession« .

