L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé un nouvel avertissement à la chaîne privée Echourouk TV, qui a diffusé sur sa page Facebook un compte-rendu des déclarations de l’ancien premier ministre en détention, Ahmed Ouyahia, lors de son audience et illustrés, hors contexte propre, de photos du prévenu lors de l’enterrement de son défunt frère Me Laifa Ouyahia, indique mardi un communiqué de l’ARAV. « L’ARAV enregistre avec étonnement la diffusion du compte rendu d’audience, par la chaine Echourouk sur sa page Facebook ce mardi matin, compte rendu largement réservé aux déclarations de l’ancien Premier ministre en détention, Ahmed Ouyahia« , note le communiqué, ajoutant que « les dites déclarations ont été illustrées, hors contexte propre, de photos du prévenu Ahmed Ouyahia, autorisé, à titre exceptionnel, par les magistrats en charge de ses dossiers à assister à l’enterrement de son défunt frère Me Laifa Ouyahia« . « C’est pourquoi l’ARAV prononce un avertissement à la chaine Ech-chourouk, déjà coupable dans un passé récent de dépassements d’une autre nature, et se réserve le droit que lui accorde la loi 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle de recourir à d’autres sanctions« . Durant le mois sacré de Ramadhan, en avril dernier, l’ARAV avait adressé « un avertissement » à Echourouk TV (lire l’article de « Reporters » en cliquant ICI).

Articles similaires