L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé, mardi, «un avertissement sévère» à l’Entreprise publique de télévision (EPTV) suite à une faute grave commise par le présentateur du bulletin d’information de la matinée du 24 août.

«Lors de la diffusion par l’EPTV du bulletin de la matinée du 24 août 2021 annonçant le procès des accusés dans l’affaire du chahid Djamel Bensmain, une faute grave a été commise par le présentateur qui a qualifié une région du pays de terroriste», précise le communiqué de l’ARAV.

L’ARAV considère cette faute «comme un manquement impardonnable notamment en cette conjoncture exceptionnelle et sensible que connait le pays et qui requiert davantage de discernement et de clairvoyance dans le traitement de tels sujets d’autant que l’Algérie est sujette à une campagne féroce sans précédent visant sa sécurité et son unité».

Par conséquent, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel souligne «avoir adressé un avertissement sévère à l’EPTV et espère que les mesures disciplinaires appropriées soient prises à l’encontre des responsables de cette faute».

Elle a rappelé à ce propos qu’»elle met toujours en garde contre de tels dérapages qui pourraient entrainer de graves conséquences», affirmant «l’impératif de respecter les règles d’’éthique et de déontologie professionnelles».

L’ARAV sera intransigeante face à de telles bévues qu’elles émanent des institutions médiatiques audiovisuelles publiques ou privées», ajoute la même source. (APS)

