Evaluer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique est, aujourd’hui, une nécessité impérieuse. Plus que jamais. Les mesures particulièrement contraignantes auxquelles sont soumis les Algériens depuis un mois, et dont les perspectives sont toujours inconnues, ne seront pas sans conséquences. Moralement, socialement et économiquement. Imposer un ralentissement à l’outil économique et commercial au niveau national pour sauver des vies était certes inévitable. Mais il faudrait non seulement assumer les effets néfastes mais se préparer à en absorber les répliques. La chaîne économique étant particulièrement enchevêtrée, nul secteur, ou presque, ne sortira indemne d’une situation exceptionnelle. Les consultations annoncées par le gouvernement avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs, activant dans le monde économique, autour de la question de l’atténuation des effets induits par les mesures de prévention, auront à réfléchir sur l’anticipation. Le maintien de l’activité économique et la préservation de l’emploi sont aujourd’hui une nécessité impérieuse. Il est clair désormais que l’avènement de cette pandémie et son impact pourraient modifier beaucoup de situations établies. Les mesures déjà mises en œuvre par les pouvoirs publics dans les domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des marchés publics, afin de contenir les conséquences d’une pandémie sans précédent, ne sont que palliatives. Le gouvernement doit d’ores et déjà prévoir les aboutissements inéluctables après des mois de ralentissement, voire d’arrêt total, d’activité. Il s’agit d’anticiper une situation qui risque d’être difficile, notamment pour les plus vulnérables. La prise de mesures pour la survie des entreprises impactées et la préservation de l’outil national de production et de réalisation sont une urgence. Aujourd’hui, en pleine lutte contre le coronavirus, une autre bataille s’impose en parallèle, celle de préparer la reprise de la croissance. Une mission tout aussi vitale. L’après se prépare aujourd’hui.

