Par Milina Kouaci

En dépit de la décision de neuf syndicats autonomes de boycotter les activités administratives de fin d’année, de nombreux enseignants des trois cycles ont remis les notes de leurs élèves à l’administration, apprend-on de Sadek Dziri, président de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef).

Les décisions ayant sanctionné une réunion des neuf syndicats du secteur n’ont pas été respectées par la base qui a gelé le boycott des activités administratives, contrairement aux recommandations de leurs syndicats. « Un nombre infime de syndicats ont respecté les décisions que nous avions prises à la veille de l’examen officiel de 5e année primaire », ajoute notre interlocuteur. A en croire le syndicaliste, les conseils de classe ont été tenus et les bulletins sont déjà disponibles sur l’espace numérique dédié aux parents d’élèves qui leur permet de consulter à distance les résultats des examens de l’année scolaire 2020/2021.

Le collectif de ces 9 syndicats a ainsi décidé de se réunir après la fin des épreuves du Bac pour évaluer les actions de protestations qu’il avait initiées.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a exprimé son étonnement face aux appels au boycott et appelé le personnel du secteur à la retenue et à la sagesse. Les menaces de boycott des activités administratives et des examens de fin d’année ont suscité une « vive inquiétude et une préoccupation des élèves et de leurs parents, appelant les enseignants à privilégier l’intérêt supérieur de l’élève. Ces syndicats ont, suite à une réunion de concertation, décidé de surseoir à toutes les formes de protestation pouvant mettre à mal le bon déroulement des examens de fin d’année et aussi, pour ne pas compromettre les efforts fournis par les élèves durant une année exceptionnelle.

Le personnel du secteur revendique l’amélioration de leur pouvoir d’achat, la revalorisation à 100% du point indiciaire. L’application du décret présidentiel 266-14, fixant la grille indiciaire et le régime de rémunération des fonctionnaires avec effet rétroactif. La révision des programmes. Et enfin, la diminution du volume horaire et la libération des établissements primaires de la gestion des collectivités locales. Conscients de leurs missions et responsabilités, plusieurs bureaux syndicaux ont décidé de surseoir à toutes les formes de protestation pouvant mettre à mal le bon déroulement des examens de fin d’année.

Articles similaires