Alors que des indices laissaient penser qu’une prolongation au Paris SG pouvait revenir au goût du jour, une nouvelle venue d’Allemagne indique que Kylian Mbappé s’est déjà bel et bien entendu avec le Real Madrid. L’optimisme était de retour ces derniers jours du côté du Paris SG. Le club de la capitale voulait voir des signes positifs pour une possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé (23 ans). Des discussions toujours ouvertes avec son entourage en passant par son leadership assumé sur le terrain, tout le club de la capitale voulait y croire.

Oui mais voilà, selon les informations publiées ce lundi par Bild, l’emballement aura été de très courte durée. Le quotidien allemand assure en effet que l’attaquant français, lié au PSG jusqu’en juin 2022, s’est d’ores et déjà entendu avec le Real Madrid.

Un salaire annuel de 50 millions d’euros

Le journal allemand en est sûr : le champion du monde 2018, auteur de 18 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, débarquera libre cet été à la Casa Blanca. Il y percevra un salaire annuel de 50 M€ à en croire les indiscrétions de la publication d’outre-Rhin. Et si celle-ci s’intéresse soudainement à ce dossier, c’est parce qu’il est étroitement lié à celui d’Erling Haaland (21 ans), star du Borussia Dortmund. Avec le 8e de finale de Ligue des Champions à venir entre les deux clubs, il y a fort à parier qu’il n’y aura aucune confirmation officielle. Mais la nouvelle a de quoi entamer l’optimisme récemment affiché dans le camp parisien…

Articles similaires