En Angleterre, le début de saison ne se ressemble pas d’une semaine à l’autre pour Darwin Núñez. Buteur, la semaine dernière contre Fulham, l’Uruguayen s’est, cette fois-ci, illustré autrement. En effet, il a littéralement pété un plomb et a été exclu après avoir asséné un coup de tête à un adversaire lundi soir, en clôture de la



2e journée de Premier League contre Crystal Palace.

Réduits à dix, les Reds n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) contre le Eagles et n’ont toujours pas gagné cette saison. Mais ce matin, c’est bien leur attaquant star, recruté à prix d’or cet été, qui en prend pour son grade. Pour The Guardian, c’est «la brume rouge, le coup de tête de Núñez et un nouveau nul pour Liverpool.» Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots avec le nom de Núñez pour désigner ce «coup de folie.»

Même son de cloche pour The Daily Telegraph qui explique que l’attaquant voit «rouge» après son «coup de tête.» L’ancien du Benfica fait aussi la couverture du Daily Express, mais il est accompagné par un club qui est en crise en ce moment, c’est Manchester United. Et le quotidien n’y va pas par quatre chemins et lâche un «SOS» pour «sauver la saison» des Red Devils. Le Manchester Eevening News donne un peu plus de détails qui plombe le début d’exercice de cette équipe qui est «désunie» à cause notamment des «conflits dans les vestiaires, des questionnements sur le capitaine et surtout que certains joueurs veulent que Ronaldo parte.» Bref, la saison de Manchester ne sera pas un long fleuve tranquille…

