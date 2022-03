Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné mercredi l’ancien wali de Médéa, Mustapha Layadi, à trois (3) ans de prison ferme et à une amende de 200.000 DA. Mustapha Layadi était poursuivi pour corruption, abus de fonction et dilapidation de deniers publics.

Le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait requis contre Mustapha Layadi une peine de dix (10) ans de prison ferme assortie d’une amende de 300.000 DA.

