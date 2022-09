Il aura marqué le football algérien de son empreinte. Abderrahmane Mehdaoui a eu le privilège de connaître la fonction suprême dans une carrière d’entraîneur : devenir coach de la sélection de son propre pays. Certes, il n’a pas remporté de titre majeur avec l’EN. Toutefois, il a eu le mérite de la coacher dans une passe délicate qu’était la décennie noire. Hier, à l’âge de 72 ans, il a rendu l’âme après avoir lutté contre une longue maladie.

Par Mohamed Touileb

Le regretté a eu une longue carrière d’entraîneur qui a commencé en 1988 pour prendre fin en 2017. Vingt-neuf ans sur le circuit et le temps de driver treize clubs dont trois étrangers et 10 algériens. Mehdaoui n’a pas un palmarès garni. Mais la richesse de sa carrière est ailleurs. C’est son charisme et sa personnalité qui ont marqué les esprits de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et le connaître.



Le mémorable sacre au Mondial militaire 2011 au Brésil

N’empêche, il a une ligne de distinction puisqu’il a emmené l’équipe nationale militaire au sacre lors de la Coupe du Monde 2011 au Brésil en battant l’Egypte en finale. Justement, c’est avec la sélection d’Algérie que tout avait commencé pour lui en 1988 lorsqu’il a été désigné comme adjoint de Kamel Lemoui. L’année d’après, il a pu signer une accession avec l’USM El Harrach dans l’élite du football algérien. En 1992, il forma un duo avec Meziane Ighil pour chapeauter la barre technique d’«El-Khadra» qui était engagée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 1994 qui était prévue aux Etats-Unis. Il y a notamment eu ce succès 2 buts à 1 face au Ghana à Tlemcen dans la route vers le Mondial. Bien engagé dans la campagne qualificative, la sélection a été stoppée dans son élan par des réserves et l’affaire Karouf qui a tout gâché.

S’il n’a pas pu coacher les «Fennecs» à la CAN-1994 à laquelle ils les avaient qualifiés, il sera aux commandes pour l’édition 1998 au Burkina Faso après avoir eu les rênes techniques du NA Hussein-Dey (1993-1994) et WA Tlemcen (1994-1997). Lors de cette période, le sport algérien subissait le contrecoup de la situation sécuritaire au pays. La campagne burkinabè était sans gloire avec 3 défaites dans le groupe A qui comptait le pays hôte, le Cameroun et la Guinée.



Il sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Garidi

Plus tard, celui qui a eu des postes de cadre du MJS et de la FAF dans les années 80 se tournera vers les clubs. Il connaîtra des expériences à Al Ansar Médine (1998-1999) et Al Taawoun (1999-2000) en Arabie saoudite. Ensuite, c’était le retour au pays où il entraînera le WA Tlemcen, le MC Alger, le MSP Batna et l’USM El-Harrach. Par la suite, il ira exercer en dehors des frontières puisqu’il formera un tandem avec le regretté Abdelhamid Zouba du côté de la Libye où ils dirigeront le Ahly Benghazi (2007-2008).

De retour au pays, il ajoutera le MO Béjaïa, le MC Saïda, le CA Bordj Bou Arréridj, le GC Mascara et le DRB Tadjenanet à son CV. Le DRBT était sa dernière escale comme coach. Plus tard, il se consacrera au métier de consultant à la Télévision et la radio nationale. Atteint d’une grave maladie, Mehdaoui était contraint de se retirer du paysage médiatique et sportif avant de rendre l’âme hier. Son enterrement est prévu aujourd’hui au cimetière de Garidi après la prière d’Al-Dhuhr. n