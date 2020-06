L’ancien Chef de gouvernement Belaïd Abdesslam est décédé samedi à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja, à l’âge de 92 ans, a indiqué sa famille selon la Radio nationale.

Né le 20 juillet 1928 à Aïn El Kebira, dans la wilaya de Sétif, et originaire d’Ath Yenni, wilaya de Tizi Ouzou, Belaïd Abdesselam était militant au sein du Parti du peuple algérien (PPA) puis au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) avant de rejoindre le FLN en mai 1955.

Il a été l’un des membres fondateurs de l’Association des étudiants musulmans nord-africains en France (1951-1953) et membre fondateur de l’Union des étudiants musulmans algériens en 1953.

Il a rejoint le maquis en 1955 et pris part, en compagnie d’un groupe d’étudiants, à la fondation de l’Union générale des étudiants musulmans d’Algérie (Ugema), contribuant ainsi au lancement de l’appel à la grève des étudiants, le 19 mai 1956.

Il rejoint, par la suite, le commandement de la Révolution dans la base ouest où plusieurs missions lui ont été confiées.

En 1958, le défunt s’est vu attribuer plusieurs missions au sein du Gouvernement provisoire, en qualité d’assistant du ministre des Affaires sociales et culturelles, avant d’être nommé, en 1961, comme collaborateur dans le Cabinet du GPRA, puis chargé des Affaires économiques, juste après le cessez-le-feu.

Au lendemain de l’indépendance, le regretté est resté au service du pays, en occupant de hauts postes de l’Etat dont chef de la délégation algérienne dans les accords algéro-français sur les hydrocarbures, Directeur général (DG) de la Sonatrach (1964-1965), ministre de l’Industrie et de l’Energie (1965-1977), ministres des Industries légères (1977-1979), et enfin chef du Gouvernement (1992-1993). Durant les années 1970, il a fini par incarner le rêve d’une Algérie industrielle, vite enterré à la mort de Boumediene.

Dans les structures politiques, il était membre du bureau politique de l’ex-parti unique de février 1979 à juin 1980 avant qu’il ne prenne ses distances avec ce parti.

Il est revenu, cependant, sur la scène politique quand il se porta candidat indépendant lors des élections législatives interrompues de 1991.

Il a été désigné ensuite par Haut-comité d’Etat (HCE), présidé alors par Ali Kafi, pour occuper le poste de chef du gouvernement (juillet 1992 à août 1993), succédant à Sid-Ahmed Ghozali, au lendemain de l’assassinat du président Mohamed Boudiaf, en juin 1992.

Il a hérité alors de missions périlleuses à plus d’un titre puisque le pays faisait face à la montée de la violence terroriste et aussi à une économie nationale très fragilisée.

Parmi ses publications, «Le hasard et l’histoire», le livre entretien réalisé avec les sociologues Ali El Kenz et Mahfoud Bennoune (aujourd’hui disparu) aux Editions Enag et qui reste jusqu’à aujourd’hui un ouvrage-référence sur son parcours et les débuts de l’industrialisation en Algérie. Plus récemment, il y a «Chroniques et réflexions inédites sur des thèmes sur un passé pas très lointain», aux éditions Dar Khettab, 2017. Dans cet ouvrage, il est question des étapes importantes qui ont marqué la trajectoire de l’Algérie indépendante, comme le choix de la politique de l’industrialisation, un secteur qui lui est familier puisqu’il a été ministre de l’Industrie sous le président Houari Boumediène, les évènements d’Octobre 1988, qui ont ouvert la voie au multipartisme et son diagnostic sur ses années de Chef du gouvernement…

Auparavant, et plus précisément durant l’été 2007, il a diffusé sur Internet un livre intitulé «L’armée est la seule structure qui fait face aux tempêtes» qui avait suscité de nombreuses réactions dans les milieux politiques et des médias.

L’enterrement du défunt Belaïd Abdesselam aura lieu aujourd’hui au cimetière d’El Alia. <