Après avoir été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Sidi-M’hamed, dimanche dernier, une décision annulée par la cour d’Alger, Noureddine Bedoui a été écroué hier pour des faits de corruption. Celui qui désormais attend son jugement définitif en prison a été nommé Premier ministre le 12 mars 2019. Auparavant, il avait occupé pendant près de quatre ans les fonctions importantes de ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. Après Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, il est le troisième Premier ministère de l’ère Bouteflika à devenir «grand» pensionnaire de la Pénitentiaire.

Par Nadir Kadi

L’ancien premier ministre Noureddine Bedoui, déjà placé, en début de semaine, sous «contrôle judiciaire» par le juge instructeur du tribunal de Sidi-Mohamed, a fait l’objet hier d’une nouvelle disposition judiciaire confirmant encore l’hypothèse d’un procès imminent. La chambre d’accusation de la Cour d’Alger a en effet ordonné le placement sous «mandat de dépôt» de l’ancien haut responsable politique sous la présidence du défunt Abdelaziz Bouteflika. Les motivations de la justice seraient liées à des soupçons d’acte de «corruption» lors de la préparation de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe» de 2015.

Cette nouvelle procédure contre Noureddine Bedoui concernerait en ce sens son passage à la tête de la wilaya de Constantine entre septembre 2010 et septembre 2013 ; une période qui coïncide avec l’attribution officielle, en décembre 2012, de la manifestation culturelle internationale à la ville de Constantine. Le dossier, selon plusieurs sources de presse, aurait retenu des motifs d’accusation relativement graves, à savoir l’octroi de marchés de gré à gré, en violation des procédures, détournement illégal de foncier ou encore l’octroi de terres à caractère industriel de manière contraire aux règlements et à la législation et au profit d’investisseurs fictifs. Ces charges s’appuieraient par ailleurs sur les conclusions d’un rapport qui avait été établi par le groupement financier et économique de la sûreté de wilaya de Constantine, les enquêteurs, ayant en effet interrogé Noureddine Bedoui «a plusieurs reprises» dans le cadre de commissions rogatoires de la Cour suprême.

Cette mise sous mandat de dépôt ouvre la voie à l’ouverture d’un nouveau procès mettant en avant des accusations liées à la corruption impliquant un ancien politique de premier rang de l’ère Bouteflika et des échos ont fait état qu’une probable convocation de l’ancien Premier ministre pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Pour rappel, la procédure judiciaire contre Noureddine Bedoui avait pris une toute nouvelle tournure, dimanche dernier, dès l’annonce du placement de l’ex responsable sous «contrôle judiciaire» avec retrait de son passeport ; une information communiquée en parallèle de l’annonce du placement sous «mandat de dépôt» de l’ancien ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. Les charges retenues contre les deux suspects, à savoir, «l’abus de fonction» et la «dilapidation de biens publics» auraient été liés à des actes vraisemblablement commis par les deux responsables en leur qualité de wali de Constantine ; entre 2005 et 2010 pour Abdelmalek Boudiaf, puis entre 2010 et 2013 pour Noureddine Bedoui. Les rares informations disponibles pour le moment laissent en ce sens supposer que la procédure contre Noureddine Bedoui engloberait également le «dossier» du chantier de rénovation de l’aéroport de Constantine. Une «affaire» pour laquelle les deux responsables avaient déjà été entendus par la justice en 2020, et qui fait globalement référence au chantier de rénovation lancé dès 2001 avant de s’éterniser durant près de 12 ans, et nécessité plusieurs «réévaluations» à la hausse des coûts. Le montant final pour l’Etat serait arrivé à 2954 milliards de dinars, soit une multiplication par huit du montant avancé lors du lancement des travaux.

Ainsi, avec cette nouvelle procédure judiciaire, Noureddine Bedoui est le troisième Premier ministre a être mis sous les verrous après Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Le bref mandat de premier ministre de Noureddine Bedoui, qui occupait depuis près de quatre ans le poste de ministre de l’Intérieur, s’était pour rappel déroulé dans les circonstances exceptionnelles des manifestations populaires contre le cinquième mandat d’Abdelazziz Bouteflika. <