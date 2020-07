L’ancien ministre des Télécommunications Moussa Benhamadi est décédé vendredi dernier de la Covid-19. Le défunt était en détention préventive depuis le 19 septembre 2019 et sa mort a été annoncée par sa famille après une hospitalisation jugée tardive par son frère Hocine Benhamadi. Dans une déclaration au quotidien Liberté, ce dernier a indiqué que Moussa Benhamadi « avait contracté le virus le 4 juillet et ce n’est que le 13 du même mois qu’il a été évacué en urgence vers un hôpital à Alger », où il a perdu la vie. Il était poursuivi dans une affaire de corruption liée au groupe familial spécialisé dans le montage de produits électroniques Condor Electronics, dirigé par son frère Abderahmane, en détention préventive également. La page officielle du groupe sur le réseau Facebook était marquée du signe du deuil, hier.

La disparition de l’ancien ministre n’est pas sans poser de questions sur la situation sanitaire dans les pénitentiaires. Selon des sources, Hamid Melzi, l’ex-patron de la résidence d’Etat Club-des-Pins, et l’ancien officier Ali Ghediri ont été déclarés « positifs » à la Covid-19.

